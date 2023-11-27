Эксперты выяснили, сколько лет обычный житель Алтая будет копить миллион
Также они указали, что каждый пятый работник в крае не сможет стать миллионером
27 ноября 2023, 16:00, ИА Амител
Алтайский край занял 60-е место в рейтинге регионов по способности населения накопить миллион рублей, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что работник с медианной зарплатой откладывает 10% от заработка каждый месяц, накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Высчитывалось количество лет, необходимых для накопления 1 млн рублей.
"В Алтайском крае срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате – 12,4 года", – говорится в исследовании.
При этом 20,6% работников в Алтайском крае не смогут накопить миллион рублей даже за 15 лет.
Соседняя Республика Алтай расположилась рядом – на 59-м месте. Здесь миллион придется копить 12,3 года, а накопить его не смогут и за 15 лет 19,3% населения.
Среди сибирских регионов самая выгодная ситуация в Красноярском крае (14-е место в рейтинге): накопить можно за 9,1 года, не смогут накопить лишь 2,6% жителей.
На первом месте в рейтинге Чукотский автономный округ, где копить придется 5,3 года, а не смогут накопить 1,2%. Дольше всех копить миллион будут жители Республики Ингушетия – 15,5 года, при этом 40,6% населения накопить не смогут.
16:25:56 27-11-2023
Я конечно не эксперт, но 1000000руб./12,4года=80645,2руб в год. 80645,2/12мес=6720,4р откладывать в месяц, если это 10% то медиана 67204р. это такая медианная зарплата в алтайском крае????
16:48:01 27-11-2023
Гость (16:25:56 27-11-2023) Я конечно не эксперт, но 1000000руб./12,4года=80645,2руб в г... "накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц"
17:22:56 27-11-2023
Гость (16:25:56 27-11-2023) Я конечно не эксперт, но 1000000руб./12,4года=80645,2руб в г... В Ваших расчётах не учтён доход от капитализации вклада. Правда и в тексте новости не указано под какой процент предполагается вклад.
16:26:15 27-11-2023
Я вот коплю уже третий миллион. С первыми двумя не получилось правда.
16:26:40 27-11-2023
Да, рассказывайте сказки!!! Подавляющее большинство населения влегкую это сделает за год. Судя по тому как хапают квартиры, стоящие многие миллионы, у нас одни миллионеры!
16:45:50 27-11-2023
Гость (16:26:40 27-11-2023) Да, рассказывайте сказки!!! Подавляющее большинство населени... или на машины на парковках ТЦ посмотреть, забиты. Ведь уже ни жигулей, ни тойот 90х-начала 2000х почти не найдешь, сплошь дорогие. Года за 3-5 думаю реально накопит обычный, если зарплату вместе с конвертом считать. А те кто нет, увы, работайте дальше офисным планктоном или консультантом, вам же сказано, за 12 лет))
17:01:09 27-11-2023
Гость (16:26:40 27-11-2023) Да, рассказывайте сказки!!! Подавляющее большинство населени... уже давно изобрели кредит и ипотеку
17:59:52 27-11-2023
Гость (17:01:09 27-11-2023) уже давно изобрели кредит и ипотеку... А то, что Вы платите за кредит и ипотеку Вам Дед Мороз в подарок приносит?
16:29:22 27-11-2023
А эти "эксперты" когда-нибудь чем-то полезным занимаются?
16:31:38 27-11-2023
ересь, надуманная статистика
17:42:44 27-11-2023
Гость (16:31:38 27-11-2023) ересь, надуманная статистика... приведи свою. что за психология. критикуешь - предлагай!
17:57:08 27-11-2023
Гость (17:42:44 27-11-2023) приведи свою. что за психология. критикуешь - предлагай!... Любят же местные обсуждать на полном серьезе всякую глупость. Да еще всякие цитатки приводить в качестве аргумента!
17:13:38 27-11-2023
Госспадя.Есть две фирмы,которые только при вступлении миллион плотят. Одна государственная, другая частная.Сразу миллион на карточку, а дальше уже как по работе.
17:21:46 27-11-2023
Накопить даже пять миллионов - вообще-то не проблема. Достаточно откладывать по миллиону каждый год.
17:34:49 27-11-2023
В Алтайском крае на всё цены растут, только не на повышение зарплаты, как получали копейки так и получаем, хотя на Алтае все есть, а живём беднее некуда, какие вклады о чем говорите, может малый процент что то и копит но не все, потому что на капейки которые получаем даже на еду сильно то не хватает.
08:53:38 28-11-2023
Игорян (17:34:49 27-11-2023) В Алтайском крае на всё цены растут, только не на повышение ... при такой статистике дальше вчерашнего дня планировать не получится.При поголовной зарплате не больше 35 тыр. С переработками указывать медианную зарплату вдвое большую...прикольненько
17:41:32 27-11-2023
позор же. вы нормальную работу найдите, тут только школа стоит в месяц 70 000 руб, а вы про какойто миллион и копить. смешно. Это доход за 2-3 месяца же в среднем
20:59:41 27-11-2023
Leya (17:41:32 27-11-2023) позор же. вы нормальную работу найдите, тут только школа сто... Прошу прощения, у Вас школа по омлету столько стоит?
18:44:14 27-11-2023
Если население бедно живёт так почему чиновники получают космические зарплаты? Главное за Что? Ведь именно чиновники сдерживают развитие региона.позволяют поднимать цены на все и не повышать зарплаты трудяга.если чиновник в течении года нет результата должен сдать диплом и начать с рабочего может тогда толк будет
19:04:52 27-11-2023
Не почему реально, тот кто работает и деньги тратит с умом легко.
12:23:00 28-11-2023
Роман (19:04:52 27-11-2023) Не почему реально, тот кто работает и деньги тратит с умом л... а кто то живет за чужой счет) и тратит без ума)
19:05:37 27-11-2023
Легко у кого голова на плечах.
19:09:33 27-11-2023
У нас сильное расслоение. кто то пашет за 20 тыс и боится что не найдет больше работы и катается каждый день по пробкам, кто то горбатится за миску риса и тоже боится что то изменить в жизни... Работодатель видя что можно не платить и не будет платить.
22:07:56 27-11-2023
Гость (19:09:33 27-11-2023) У нас сильное расслоение. кто то пашет за 20 тыс и боится чт... А чем отличается миска риса и 20 тыс? Единственный выход получать достойную зарплату - вкладываться в себя. В знания, в навыки. Если этого не делаешь - миска риса - твой осознанный выбор. Ни в одной стране низкоквалифицированный персонал хорошо не оплачивается.
11:16:07 28-11-2023
Да нет,милок ,там ,у них ,у супостатов ,как раз и платятся весьма достойные зарплаты ,в том числе и за низкоквалифицированный труд.Пенсии ,пособия и зарплаты не идут ни в какое сравнение.А у нас одно-работай больше ,жить будешь лучше.Только всё больше в это не верят.
23:24:58 27-11-2023
Гость (19:09:33 27-11-2023) У нас сильное расслоение. кто то пашет за 20 тыс и боится чт... Поэтому пора задумываться о переходе от хищнического капитализма к социализму .Работодатели-предприниматели,они же-буржуи так и будут пить кровь трудового народа.
23:44:49 27-11-2023
А обычный житель Алтая, это кто?
00:36:38 28-11-2023
На самом деле "копить" это способность! Бабушки с 13т.р. пенсии, умудряются копить! (Там какая то арифметика своя), а людям имея з.п. 100+ нечего отложить!( Как говорится, по доходам и расход)
12:09:44 28-11-2023
Средняя, Медианная. а реальную можно озвучить?)
14:22:28 28-11-2023
Одын мульен это фигня нада дфа 😁 на однокомнатную хатху итого дфатцак лет 🤣🤣🤣🤣🤣