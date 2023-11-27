Эксперты выяснили, сколько лет обычный житель Алтая будет копить миллион

Также они указали, что каждый пятый работник в крае не сможет стать миллионером

27 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алтайский край занял 60-е место в рейтинге регионов по способности населения накопить миллион рублей, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что работник с медианной зарплатой откладывает 10% от заработка каждый месяц, накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Высчитывалось количество лет, необходимых для накопления 1 млн рублей.

"В Алтайском крае срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате – 12,4 года", – говорится в исследовании.

При этом 20,6% работников в Алтайском крае не смогут накопить миллион рублей даже за 15 лет.

Соседняя Республика Алтай расположилась рядом – на 59-м месте. Здесь миллион придется копить 12,3 года, а накопить его не смогут и за 15 лет 19,3% населения.

Среди сибирских регионов самая выгодная ситуация в Красноярском крае (14-е место в рейтинге): накопить можно за 9,1 года, не смогут накопить лишь 2,6% жителей.

На первом месте в рейтинге Чукотский автономный округ, где копить придется 5,3 года, а не смогут накопить 1,2%. Дольше всех копить миллион будут жители Республики Ингушетия – 15,5 года, при этом 40,6% населения накопить не смогут.