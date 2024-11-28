Экспорт продукции из Алтайского края в Казахстан вырос почти в пять раз

Алтайские предприятия еще увеличат поставки в Казахстан

28 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана / Фото: t.me/tomenko_22

С 2019 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из Алтайского края в Казахстан увеличился в 4,6 раза. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"Спросом пользуются и наши семена, и крупы, и масло, и, например, биологически активные добавки. У наших партнеров есть большой интерес по всем позициям, включая, конечно, и технику для аграриев", – поделился Томенко.

Этот и другие вопросы губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил на встрече с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.

На встрече было затронуто не только экономическое, но и культурное сотрудничество стран и регионов. Виктор Томенко убежден, что дружбу между Алтаем и соседними странами, в том числе с Казахстаном, важно и нужно укреплять.

"Во время переговоров с нашими друзьями и партнерами из Казахстана не обошли вниманием и совместные культурные мероприятия – безусловное подтверждение наших добрых взаимоотношений. В 2025 году мы планируем провести в Алтайском крае международный фестиваль искусств "Наш дом – Алтай", на котором будем ждать и представителей из Казахстана", – рассказал губернатор.

Это мероприятие должно пройти в рамках координационного совета "Наш общий дом – Алтай". В нем объединились восемь регионов четырех стан: Россия, Китай, Казахстан и Монголия.