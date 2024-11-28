Экспорт продукции из Алтайского края в Казахстан вырос почти в пять раз
Алтайские предприятия еще увеличат поставки в Казахстан
28 ноября 2024, 13:10, ИА Амител
С 2019 года экспорт сельхозпродукции и продуктов питания из Алтайского края в Казахстан увеличился в 4,6 раза. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
"Спросом пользуются и наши семена, и крупы, и масло, и, например, биологически активные добавки. У наших партнеров есть большой интерес по всем позициям, включая, конечно, и технику для аграриев", – поделился Томенко.
Этот и другие вопросы губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил на встрече с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.
На встрече было затронуто не только экономическое, но и культурное сотрудничество стран и регионов. Виктор Томенко убежден, что дружбу между Алтаем и соседними странами, в том числе с Казахстаном, важно и нужно укреплять.
"Во время переговоров с нашими друзьями и партнерами из Казахстана не обошли вниманием и совместные культурные мероприятия – безусловное подтверждение наших добрых взаимоотношений. В 2025 году мы планируем провести в Алтайском крае международный фестиваль искусств "Наш дом – Алтай", на котором будем ждать и представителей из Казахстана", – рассказал губернатор.
Это мероприятие должно пройти в рамках координационного совета "Наш общий дом – Алтай". В нем объединились восемь регионов четырех стан: Россия, Китай, Казахстан и Монголия.
13:32:42 28-11-2024
Интересно чем казхи рассчитываются, не долларами же
14:12:45 28-11-2024
Гость (13:32:42 28-11-2024) Интересно чем казхи рассчитываются, не долларами же... Сусликами!))))))))))
13:40:35 28-11-2024
"Алтайские предприятия еще увеличат поставки в Казахстан"
И это хорошо! В своё время я поставлял в ВКО высокотехнологическое оборудование для сельского хозяйства. К сожалению, судя по статье,сейчас туда идёт, в основном, сырьё.
14:55:30 28-11-2024
ну не знаю кто и чего куда поставляет,но последних 2 года машин с казахскими номерами почти не видно,да и реальные цены на зерно и горючку это подтверждают
11:05:57 29-11-2024
Песков: львиная доля взаиморасчетов РФ с Казахстаном проходит в рублях и тенге. Однако на текущий момент казахи больше не хотят иметь дело с рублями.