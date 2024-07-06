Аномальной считается жара, когда в течение пяти суток и более воздух прогревается до +30 градусов и выше

06 июля 2024, 06:31, ИА Амител

Фонтан / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Аномальная жара надвигается на Алтайский край. Но если по предварительному прогнозу синоптики ожидали, что она установится в регионе с 10 июля, то теперь столбики термометров покажут +30 градусов и выше не раньше следующих выходных. В Алтайском ЦГМС подчеркивают, что даже этот прогноз предварительный: метеорологические процессы быстро меняются, достоверные данные по синоптическим картам можно получить только на ближайшие три дня.

"А в эти ближайшие три дня, с 6 по 8 июля включительно, в регионе активность малоподвижного высотного циклона сохранится, а с ним и неустойчивая, но теплая погода. В большинстве районов пройдут дожди, местами с грозами. При грозах возможен град и шквалистый ветер до 18-20 м/с", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Температура в эти даты тоже существенно не изменится: ночью ожидается от +11 до +18 градусов, а днем воздух прогреется до +22...+29.