Экстренные службы дежурят у места промыва дамбы в Шелаболихинском районе

Специалисты ждут, пока уровень воды спадет, чтобы начать восстановление

06 октября 2024, 12:25, ИА Амител

Ограждение и дежурные / Фото: Администрация Шелаболихинского района

На месте разрушенной дамбы в Шелаболихинском районе дежурят представители экстренных служб. Об этом рассказали в местной администрации.

Отмечается, что сейчас специалисты ожидают, когда уровень воды спадет. Для обеспечения безопасности на дороге установили ограждения и дорожные знаки.

Утром 5 октября в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в селе Шелаболиха прорвало дамбу и бурные потоки воды смыли дорогу, которая соединяет обе части села.

В администрации района вскоре подтвердили информацию о ЧП, отметив, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушилось, а трасса и остальные дороги не затронуты, так что угрозы инфраструктуре нет.

По данным МЧС, разрушение произошло из-за разлива воды из каскада аварийных озер.



