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Экстренные службы дежурят у места промыва дамбы в Шелаболихинском районе

Специалисты ждут, пока уровень воды спадет, чтобы начать восстановление

06 октября 2024, 12:25, ИА Амител

Ограждение и дежурные / Фото: Администрация Шелаболихинского района
Ограждение и дежурные / Фото: Администрация Шелаболихинского района

На месте разрушенной дамбы в Шелаболихинском районе дежурят представители экстренных служб. Об этом рассказали в местной администрации.

Отмечается, что сейчас специалисты ожидают, когда уровень воды спадет. Для обеспечения безопасности на дороге установили ограждения и дорожные знаки.

Утром 5 октября в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в селе Шелаболиха прорвало дамбу и бурные потоки воды смыли дорогу, которая соединяет обе части села.

В администрации района вскоре подтвердили информацию о ЧП, отметив, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушилось, а трасса и остальные дороги не затронуты, так что угрозы инфраструктуре нет.

По данным МЧС, разрушение произошло из-за разлива воды из каскада аварийных озер.

 

Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

14:10:17 06-10-2024

а как связаны уровень воды и присутствие ментов?

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Гость.

15:31:24 06-10-2024

Какие "дожди", всё лето стояла жара. Просто типичноее раздолбайство местных властей, всё было пущено на самотёк. Вот и дождались.

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