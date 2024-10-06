Экстренные службы дежурят у места промыва дамбы в Шелаболихинском районе
Специалисты ждут, пока уровень воды спадет, чтобы начать восстановление
06 октября 2024, 12:25, ИА Амител
На месте разрушенной дамбы в Шелаболихинском районе дежурят представители экстренных служб. Об этом рассказали в местной администрации.
Отмечается, что сейчас специалисты ожидают, когда уровень воды спадет. Для обеспечения безопасности на дороге установили ограждения и дорожные знаки.
Утром 5 октября в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в селе Шелаболиха прорвало дамбу и бурные потоки воды смыли дорогу, которая соединяет обе части села.
В администрации района вскоре подтвердили информацию о ЧП, отметив, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушилось, а трасса и остальные дороги не затронуты, так что угрозы инфраструктуре нет.
По данным МЧС, разрушение произошло из-за разлива воды из каскада аварийных озер.
14:10:17 06-10-2024
а как связаны уровень воды и присутствие ментов?
15:31:24 06-10-2024
Какие "дожди", всё лето стояла жара. Просто типичноее раздолбайство местных властей, всё было пущено на самотёк. Вот и дождались.