Что известно о прорыве дамбы в селе Шелаболиха Алтайского края?

Вода снесла участок дороги, но не подтопила дома и приусадебные участки

05 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Последствия прорыва дамбы в Шелаболихе / Фото: правительство Алтайского края

Дамбу прорвало в Шелаболихинском районе Алтайского края 5 октября. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момент.

Что случилось?

Утром 5 октября в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в селе Шелаболиха прорвало дамбу и бурные потоки воды смыли дорогу, которая соединяет обе части села.

В администрации района вскоре подтвердили информацию о ЧП, отметив, что транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушилось, а трасса и остальные дороги не затронуты, так что угрозы инфраструктуре нет.

Прорыв дамбы в Шелаболихе / Фото: t.me/shelabolikha_official

Почему прорвало дамбу?

В МЧС Алтайского края на этот вопрос ответили так:

"При проведении превентивных работ по плановому спуску воды из каскада аварийных озер, находящихся в девяти километрах юго-западнее Шелаболихи в результате увеличения объема воды произошел перелив через внутрипоселковую автодорогу в селе Шелаболиха с последующим ее разрушением".

Кому принадлежит дамба в Шелаболихе?

По данным Минприроды Алтайского края, дамба находится в частной собственности, однако имя владельца не уточняется.

В ведомстве рассказали, что проведут обследование места разрушения сооружения и дадут рекомендации собственнику по его ремонту.

Насколько мощным оказалось наводнение?

Вода не подтопила жилые дома и приусадебные участки. Более того, этого и не прогнозируется, утверждают в МЧС.

Пострадавших также нет. Однако в правительстве Алтайского края сообщили, что несколько рыбаков застряли на размытой дороге. Спасатели краевого управления по делам ГОЧС и ПБ направились эвакуировать их на снегоболотоходе.

Фото: МЧС Алтайского края

Какие меры приняли власти в связи с ЧП?

В Шелаболихинском районе объявили режим повышенной готовности. Профильные службы продолжают работать на месте прорыва. Ликвидация его последствий находится на контроле краевого правительства.

Власти Шелаболихинского района сообщили, что на гидротехническом сооружении будет организовано дежурство, чтобы предотвратить несчастные случаи. А восстанавливать дамбу начнут "в самое ближайшее время".

Кроме того, в райцентре организовали бесплатное автобусное сообщение в объезд по федеральной трассе. Конечные точки маршрута – магазин "Мария-Ра" и здание сельсовета на улице Ленина.

Как отреагировали правоохранительные органы?

Пока произошедшим заинтересовалась только прокуратура. Глава краевого надзорного ведомства Антон Герман поставил на контроль вопросы устранения последствий перелива воды и восстановления дорожного полотна, а также поручил проконтролировать соблюдение прав граждан.

На месте работает территориальный прокурор.