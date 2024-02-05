Россия ограничила поставки бананов из Эквадора

Неизвестно, как отразится на ценах ограничение импорта эквадорских бананов

05 февраля 2024, 11:20, ИА Амител

Свежие бананы / Фото: unsplash.com

Россия с 5 февраля частично ограничила импорт бананов из Эквадора – под запретом оказалась продукция пяти крупных производителей, сообщает РЕН ТВ.

"Россельхознадзор обнаружил в подготовленной к отправке партии муху-горбатку, которая внесена в карантинный список на всей территории Евразийского экономического союза", – отмечает издание.

Неизвестно, как отразится на ценах ограничение импорта эквадорских бананов.

Стоит отметить, что решение об ограничении приняли через несколько дней после заявления президента Эквадора о передаче Украине советской и российской военной техники: вертолетов, РСЗО, ПЗРК и гранатометов.

Россия – крупнейший покупатель бананов у Эквадора: на долю этого государства приходится 96% всего российского импорта этих плодов. В 2023 году Россия приобрела у Эквадора бананов на 680 млн долларов. Для сравнения: США – на 568 млн.