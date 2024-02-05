Россия ограничила поставки бананов из Эквадора
Неизвестно, как отразится на ценах ограничение импорта эквадорских бананов
05 февраля 2024, 11:20, ИА Амител
Россия с 5 февраля частично ограничила импорт бананов из Эквадора – под запретом оказалась продукция пяти крупных производителей, сообщает РЕН ТВ.
"Россельхознадзор обнаружил в подготовленной к отправке партии муху-горбатку, которая внесена в карантинный список на всей территории Евразийского экономического союза", – отмечает издание.
Неизвестно, как отразится на ценах ограничение импорта эквадорских бананов.
Стоит отметить, что решение об ограничении приняли через несколько дней после заявления президента Эквадора о передаче Украине советской и российской военной техники: вертолетов, РСЗО, ПЗРК и гранатометов.
Россия – крупнейший покупатель бананов у Эквадора: на долю этого государства приходится 96% всего российского импорта этих плодов. В 2023 году Россия приобрела у Эквадора бананов на 680 млн долларов. Для сравнения: США – на 568 млн.
11:44:03 05-02-2024
Репу буду жрать назло папуасам
11:49:55 05-02-2024
Почему обязательно репу? Можно и морковь свеклу капустку...
11:52:22 05-02-2024
Мы без их бананов проживем, а вот они без наших денег вряд ли
11:58:33 05-02-2024
горожанка (11:52:22 05-02-2024) Мы без их бананов проживем, а вот они без наших денег вряд л... Может им рыволюцию устроить?
15:32:58 05-02-2024
горожанка (11:52:22 05-02-2024) Мы без их бананов проживем, а вот они без наших денег вряд л... без мозга вы же живете - и без бананов проживете. В принципе много без чего можно прожить... И у вас сильно завышенное мнение о том сколько мы покупаем у них бананов. Думаю что ни не раззопрятся без наших денег
12:05:15 05-02-2024
очень жаль, снова вкусный фрукт будет не доступен, хотя и сейчас не дёшево!
12:09:42 05-02-2024
96% всего импорта.....всё, про бананы можно забыть
12:26:54 05-02-2024
Муха -горбатка прилетела ,надо же прямо после заявления о передаче оружия хохлам.А теперь там жалуются ,что Россия подрывает экономику Эквадора. Ха-ха.. Смешно... Хотя в правительстве заявляли,что завалят бананами из других стран. Пока мы видим заваливание цены на этот фрукт. Наши бабушки и прабабушки говорили раньше у нас всё хорошо ,только не было бы войны. А сейчас у нас выходит ещё лучше.Жизнь становится всё веселей и веселей.А вы бананы...,глупость какая.
12:54:56 05-02-2024
Есть бананы по сути то же самое, что конфеты. Много много сахара.
13:11:52 05-02-2024
вот почему про карантинных вредителей наши надзорные органы вспоминают только , когда поступает политический заказ от правительства? а что раньше этой мухи в бананах не было? глаза закрывали, пусть расселяется эта муха по нашей стране? а теперь, увидели муху после передачи оружия? что еще раз показывает, как нашим руководителям плевать на страну, если они используют карантинный запрет на ввоз продукции только как политический инструмент, а не как защиту нашего сельского хозяйства.
13:15:17 05-02-2024
Вот черти! Ну тогда пусть сами жрут свои бананы!
13:28:07 05-02-2024
а чо никто не выкидывает немецкие, британские машины, собранные в недружественных странах?
16:26:10 05-02-2024
И вправду, не известно как отразятся на ценах? А я так точно знаю как отразятся. Из-за трёх ржавых танков такие неудобства нам доставляют
16:34:24 05-02-2024
Ух как много любителей репки да свеколки отписалось...А я вот из другой кагорты. И да я хочу иметь возможность покупать что хочу и когда хочу и по нормальной цене.Тем более бананы вкусны, питательны и обладают обволакивающим дейстаием., защищая желудок при приеме медикаментов. А поповоду мух )) Помнится пару лет назад резко пропали цитрусовые из Турции. Тоже там что - то нашли- не соответствие нормам... Правда в то же самое время Турция что- то там не дружественное натворила. И наказали ее так... Только больше пострадали жители России от резко подорожавших цитрусовых и их дефицита.
16:41:07 05-02-2024
"Неизвестно, как отразится на ценах ограничение импорта эквадорских бананов." - очень даже известно как отразится...
20:02:44 05-02-2024
Трусы охренели совсем.Муха муха. Правильно и сделали на вражеские действия надо отвечать в сто раз сильнейшими ответками. МОЛОДЦЫ.
23:18:38 05-02-2024
Зачем 96% бананов возили из Эквадора, вот вопрос. Если бы поставки шли из разных стран, по 10-20%, отказ от одного импортера не повлиял бы на российский рынок. Как-то попалась статья, что бананы самый продаваемый продукт в российских торговых сетях, берут для детей, для стариков, у кого ещё с зубами не очень, или уже...