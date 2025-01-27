Экзитпол: за Лукашенко проголосовали более 87% избирателей
Следующий кандидат, Сыранков, набрал 2,7%
27 января 2025, 06:40, ИА Амител
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы республики с 87,6% голосов избирателей. Как сообщает news.ru, об этом говорят данные экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций.
Опрос проводился более чем на 300 участках. В исследовании участвовали как городские избирательные участки, так и сельские.
Второе место по популярности занимает вариант "против всех" – 5,1%. За первого секретаря ЦК Компартии Сергея Сыранкова проголосовали 2,7% избирателей, за председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича – 1,8%. Четвертое место занимает предприниматель Анна Канопацкая. На последнем месте оказался глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк – за него проголосовали 1,2% опрошенных белорусов.
07:06:56 27-01-2025
Хорошая новость
07:29:22 27-01-2025
Бульба
08:58:38 27-01-2025
У него спросили, почему на выборах только лояльные кандидаты, а остальные либо в тюрьме либо за границей. Он ответил, что это их демократический выбор)
А в России голосование не проводилось из-за невозможности обеспечить безопасность.
Батька просто лучший!
13:21:28 27-01-2025
мы этому цирку конечно верим!
00:52:46 28-01-2025
Гость (13:21:28 27-01-2025) мы этому цирку конечно верим!... вас вражин и не спросили, беда