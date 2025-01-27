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Экзитпол: за Лукашенко проголосовали более 87% избирателей

Следующий кандидат, Сыранков, набрал 2,7%

27 января 2025, 06:40, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Александр Лукашенко / Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы республики с 87,6% голосов избирателей. Как сообщает news.ru, об этом говорят данные экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций.

Опрос проводился более чем на 300 участках. В исследовании участвовали как городские избирательные участки, так и сельские.

Второе место по популярности занимает вариант "против всех" – 5,1%. За первого секретаря ЦК Компартии Сергея Сыранкова проголосовали 2,7% избирателей, за председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича – 1,8%. Четвертое место занимает предприниматель Анна Канопацкая. На последнем месте оказался глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк – за него проголосовали 1,2% опрошенных белорусов.

Александр Лукашенко белоруссия

Комментарии 5

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Гость

07:06:56 27-01-2025

Хорошая новость

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Юстас

07:29:22 27-01-2025

Бульба

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Гость

08:58:38 27-01-2025

У него спросили, почему на выборах только лояльные кандидаты, а остальные либо в тюрьме либо за границей. Он ответил, что это их демократический выбор)
А в России голосование не проводилось из-за невозможности обеспечить безопасность.
Батька просто лучший!

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Гость

13:21:28 27-01-2025

мы этому цирку конечно верим!

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Гость

00:52:46 28-01-2025

Гость (13:21:28 27-01-2025) мы этому цирку конечно верим!... вас вражин и не спросили, беда

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