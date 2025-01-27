Экзитпол: за Лукашенко проголосовали более 87% избирателей

Следующий кандидат, Сыранков, набрал 2,7%

27 января 2025, 06:40, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы республики с 87,6% голосов избирателей. Как сообщает news.ru, об этом говорят данные экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций.

Опрос проводился более чем на 300 участках. В исследовании участвовали как городские избирательные участки, так и сельские.

Второе место по популярности занимает вариант "против всех" – 5,1%. За первого секретаря ЦК Компартии Сергея Сыранкова проголосовали 2,7% избирателей, за председателя Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича – 1,8%. Четвертое место занимает предприниматель Анна Канопацкая. На последнем месте оказался глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк – за него проголосовали 1,2% опрошенных белорусов.