Лукашенко рассказал, за кого проголосовал на выборах президента Белоруссии
На участок он пришел со шпицем Умкой
26 января 2025, 16:21, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке заявил, что отдал свой голос "за всех". Как сообщает БелТА, об этом он сказал, предваряя вопрос журналистов о его выборе.
Белорусский лидер традиционно отдал свой голос на участке для голосования № 1, расположенном в Белорусском госуниверситете физической культуры в Минске. Лукашенко пришел на участок со своим шпицем Умкой – собака ходила за главой республики по участку. Перед тем как получить бюллетень, политик пообщался с членами избирательной комиссии.
Напомним, что голосование за президента Белоруссии проходит 26 января. На них зарегистрировали пять кандидатов: Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
17:20:55 26-01-2025
Шпиц Умка за кого?
19:52:50 26-01-2025
Для прозрачности выборов (как атрибута их легитимности!) необходимо соблюдение трёх условий:
1. Нумерация бюллетеней и публикация пронумерованных результатов голосования в интернете (дабы каждый избиратель по номеру отрывного талона при своём бюллетене мог найти "себя" в списке и лично проверить сфальсифицирован или нет его 'выбор');
2. Участию в выборах, т.е. исполнению не ахти какого "надрывного" гражданского долга, надлежит быть не только правом, но и прямой обязанностью граждан, пренебрежение которой должно караться солидным штрафом (дабы явка была максимально приближена к 100% и сводила практически к нулю эффект от манипуляций состряпанными "голосами");
3. Каждому избирателю, обнаружившему в ходе индивидуальной проверки фабрикацию своего голоса и указавшему конкретный № бюллетеня с несостыковкой, должно причитаться достаточно крупное вознаграждение (дабы к моральному стимулу добиваться справедливости присовокупился чисто финансовый, активизирующий даже самых ленивых)...
Вот и всё: не горланить нужно по поводу туфты, то ли имевшей, то ли не имевшей место при избрании власти, а предъявлять неоспоримые доказательства правомерности своих обвинений - тысячи и миллионы номеров бюллетеней с содержанием, противоречащим "итогам" народного волеизъявления, опубликованным в интернете!
20:04:01 26-01-2025
" предъявлять неоспоримые доказательства правомерности своих обвинений - тысячи и миллионы номеров бюллетеней с содержанием, противоречащим "итогам" народного волеизъявления, опубликованным в интернете!"--------- Миллионы идиотов продолжают верить в правдивость Интернета. "В.И. Ленин. Т. 7, стр. 364. "Собрание Сочинений В.И.Ленина""
21:40:34 26-01-2025
Гость (20:04:01 26-01-2025) " предъявлять неоспоримые доказательства правомерности своих... Что за хрень - "интернет" во времена Ленина!?..
Таки как же (если не через интернет) решить проблему - разложить объявленный общий результат голосования на атомарно частные голоса избирателей, чтобы любой из них мог убедиться лично, что его выбор адекватен отображённому в списке? Слепо довериться "авторитетному" слову избирательной комиссии? Это на каком таком стопудово "веском" основании? Нет уж: всем сомневающимся должно быть предоставлено право на индивидуальную проверку - поголовно каждый вправе сам выступить в роли ревизора!