Лукашенко рассказал, за кого проголосовал на выборах президента Белоруссии

На участок он пришел со шпицем Умкой

26 января 2025, 16:21, ИА Амител

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на избирательном участке заявил, что отдал свой голос "за всех". Как сообщает БелТА, об этом он сказал, предваряя вопрос журналистов о его выборе.

Белорусский лидер традиционно отдал свой голос на участке для голосования № 1, расположенном в Белорусском госуниверситете физической культуры в Минске. Лукашенко пришел на участок со своим шпицем Умкой – собака ходила за главой республики по участку. Перед тем как получить бюллетень, политик пообщался с членами избирательной комиссии.

Напомним, что голосование за президента Белоруссии проходит 26 января. На них зарегистрировали пять кандидатов: Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.