Ельцин Центр заподозрили в глумлении над погибшими солдатами

Причиной стала выставка художницы Алисы Горшениной

17 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Вывеска Ельцин Центра / Фото: Роман Храмовник/ТАСС

Музей Ельцин Центр заподозрили в глумлении над погибшими русскими солдатами. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-каналы.

Отмечается, что в центре прошла выставка – среди прочих там были работы художницы Алисы Горшениной, также известной под псевдонимом HUA. СМИ обратили внимание, что недавно она сотрудничала с группой Pussy Riot над клипом, в котором говорится о растаптывании останков бойцов СВО и поджоге Останкинской телебашни.

D gрошлом прокуратура уже предупреждала музей о недопустимости выступления Горшениной. После этого музей отменил ее мастер-класс. Причиной в тот раз стал клип Pussy Riot.

Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа. Ее участницы в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Сейчас пятеро участников группы заочно арестованы, а одна объявлена в международный розыск.