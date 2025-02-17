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Ельцин Центр заподозрили в глумлении над погибшими солдатами

Причиной стала выставка художницы Алисы Горшениной

17 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Вывеска Ельцин Центра / Фото: Роман Храмовник/ТАСС
Вывеска Ельцин Центра / Фото: Роман Храмовник/ТАСС

Музей Ельцин Центр заподозрили в глумлении над погибшими русскими солдатами. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-каналы.

Отмечается, что в центре прошла выставка – среди прочих там были работы художницы Алисы Горшениной, также известной под псевдонимом HUA. СМИ обратили внимание, что недавно она сотрудничала с группой Pussy Riot над клипом, в котором говорится о растаптывании останков бойцов СВО и поджоге Останкинской телебашни.

D gрошлом прокуратура уже предупреждала музей о недопустимости выступления Горшениной. После этого музей отменил ее мастер-класс. Причиной в тот раз стал клип Pussy Riot.

Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа. Ее участницы в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Сейчас пятеро участников группы заочно арестованы, а одна объявлена в международный розыск.

Происшествия

Комментарии 16

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Гость

10:15:17 17-02-2025

Ельцин-центр заподозрили в глумлении... когда его только открыли!
Яковлев, Горбачёв, Ельцин - это люди, которых нужно выкопать и расстрелять!!!
...Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть...Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина. "Господи, благослови Америку!
Б.Н.Ельцин на совместном заседании палат Конгресса США, 17 июня 1992 года

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Гость

11:21:44 17-02-2025

Гость (10:15:17 17-02-2025) Ельцин-центр заподозрили в глумлении... когда его только отк... Вы бы слова Ельцина в кавычки взяли, а то не совсем понятно... 😅. Да, этот центр и есть глумление.

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Гость

12:01:58 17-02-2025

Гость (11:21:44 17-02-2025) Вы бы слова Ельцина в кавычки взяли, а то не совсем понятно.... кто в теме тот поймёт.

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Гость

13:38:00 17-02-2025

Гость (12:01:58 17-02-2025) кто в теме тот поймёт.... даже бы перефразировал - у кого голова на плечах есть, тот поймёт!

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Гость

11:35:18 17-02-2025

Ельцин-центр это гниющая и незаживающая русофобская язва на теле нашей Родины...

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Элен без ребят

11:42:31 17-02-2025

давно пора прикрыть эту антироссийскую помойку! а ельцина выкопать, расстрелять и закопать в мусорной яме рядом с горбачевым.

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Гость

11:43:27 17-02-2025

Ну закрыть!На врага работает!

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Гость

12:02:53 17-02-2025

целились в Коммунизм, а попали в Россию! ©

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Гость

12:12:38 17-02-2025

Ни заводов, ни фабрик, зато центров всяких полно понастроили. Глумятся.

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Гость

12:42:48 17-02-2025

Гость (12:12:38 17-02-2025) Ни заводов, ни фабрик, зато центров всяких полно понастроили... не-е-е, не глумятся...
по другому не умеют!...

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Гость

22:54:37 17-02-2025

Гость (12:12:38 17-02-2025) Ни заводов, ни фабрик, зато центров всяких полно понастроили... Псмотрите, сколько заводов закрылось до 1999. Сколько после. Удивитесь.

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Гость

12:37:41 18-02-2025

Гость (22:54:37 17-02-2025) Псмотрите, сколько заводов закрылось до 1999. Сколько после.... Могу авторитетно заметить. В сотни раз завов закрылось после 1999. Чем до 1999. В энеретике работал, знаю.

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Гость

13:10:35 17-02-2025

Сколькова, Сенеж, Ельцин центр..........чем эти конторы занимаются? Гранты осваивают миллионные и миллиардные

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Гость

20:57:14 17-02-2025

этот центр сам-по себе глумление и кошмар. Закройте эту дрянь

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Гость

21:21:14 17-02-2025

Ельцин центр...... Это позор!!! а ельцина выкопать, расстрелять и закопать в мусорной яме рядом с горбачевым.

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Гость

08:22:35 18-02-2025

Ельцин центр это и есть глумление над всем советским народом.

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