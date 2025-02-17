Ельцин Центр заподозрили в глумлении над погибшими солдатами
Причиной стала выставка художницы Алисы Горшениной
17 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Музей Ельцин Центр заподозрили в глумлении над погибшими русскими солдатами. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-каналы.
Отмечается, что в центре прошла выставка – среди прочих там были работы художницы Алисы Горшениной, также известной под псевдонимом HUA. СМИ обратили внимание, что недавно она сотрудничала с группой Pussy Riot над клипом, в котором говорится о растаптывании останков бойцов СВО и поджоге Останкинской телебашни.
D gрошлом прокуратура уже предупреждала музей о недопустимости выступления Горшениной. После этого музей отменил ее мастер-класс. Причиной в тот раз стал клип Pussy Riot.
Pussy Riot – скандально известная в России панк-группа. Ее участницы в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Сейчас пятеро участников группы заочно арестованы, а одна объявлена в международный розыск.
10:15:17 17-02-2025
Ельцин-центр заподозрили в глумлении... когда его только открыли!
Яковлев, Горбачёв, Ельцин - это люди, которых нужно выкопать и расстрелять!!!
...Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть...Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина. "Господи, благослови Америку!
Б.Н.Ельцин на совместном заседании палат Конгресса США, 17 июня 1992 года
11:21:44 17-02-2025
Гость (10:15:17 17-02-2025) Ельцин-центр заподозрили в глумлении... когда его только отк... Вы бы слова Ельцина в кавычки взяли, а то не совсем понятно... 😅. Да, этот центр и есть глумление.
12:01:58 17-02-2025
Гость (11:21:44 17-02-2025) Вы бы слова Ельцина в кавычки взяли, а то не совсем понятно.... кто в теме тот поймёт.
13:38:00 17-02-2025
Гость (12:01:58 17-02-2025) кто в теме тот поймёт.... даже бы перефразировал - у кого голова на плечах есть, тот поймёт!
11:35:18 17-02-2025
Ельцин-центр это гниющая и незаживающая русофобская язва на теле нашей Родины...
11:42:31 17-02-2025
давно пора прикрыть эту антироссийскую помойку! а ельцина выкопать, расстрелять и закопать в мусорной яме рядом с горбачевым.
11:43:27 17-02-2025
Ну закрыть!На врага работает!
12:02:53 17-02-2025
целились в Коммунизм, а попали в Россию! ©
12:12:38 17-02-2025
Ни заводов, ни фабрик, зато центров всяких полно понастроили. Глумятся.
12:42:48 17-02-2025
Гость (12:12:38 17-02-2025) Ни заводов, ни фабрик, зато центров всяких полно понастроили... не-е-е, не глумятся...
по другому не умеют!...
22:54:37 17-02-2025
Гость (12:12:38 17-02-2025) Ни заводов, ни фабрик, зато центров всяких полно понастроили... Псмотрите, сколько заводов закрылось до 1999. Сколько после. Удивитесь.
12:37:41 18-02-2025
Гость (22:54:37 17-02-2025) Псмотрите, сколько заводов закрылось до 1999. Сколько после.... Могу авторитетно заметить. В сотни раз завов закрылось после 1999. Чем до 1999. В энеретике работал, знаю.
13:10:35 17-02-2025
Сколькова, Сенеж, Ельцин центр..........чем эти конторы занимаются? Гранты осваивают миллионные и миллиардные
20:57:14 17-02-2025
этот центр сам-по себе глумление и кошмар. Закройте эту дрянь
21:21:14 17-02-2025
Ельцин центр...... Это позор!!! а ельцина выкопать, расстрелять и закопать в мусорной яме рядом с горбачевым.
08:22:35 18-02-2025
Ельцин центр это и есть глумление над всем советским народом.