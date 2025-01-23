Дума одобрила продление результатов ЕГЭ на время военной службы

Речь идет как о срочниках, так и о контрактниках, и участниках спецоперации

23 января 2025, 16:40, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума одобрила в первом чтении поправки в ст. 70 федерального закона "Об образовании", которые подразумевают исключение периода военной службы из срока действия результатов ЕГЭ. Об этом сообщает РБК.

Сейчас срок действия результатов ЕГЭ составляет четыре года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что поправки исключают из этого периода время участия в спецоперации, а также срок службы для тех, кто заключил контракт или был призван на срочную военную службу. По его мнению, это будет дополнительная мера поддержки военнослужащих.

"Это справедливо по отношению к тем ребятам, кто выбрал путь служения Родине, защиты ее безопасности и суверенитета. После возвращения домой они смогут выбрать подходящую специальность и продолжить образование на основании ранее сданного ЕГЭ", – добавил председатель Госдумы.

Сам документ внесли на рассмотрение парламента еще в ноябре 2024 года. Авторами выступили 14 депутатов фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым и сенатор Елена Афанасьева.