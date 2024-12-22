Россия даст Абхазии 327 миллионов киловатт-часов
Для экономии электричества введен режим веерных отключений
22 декабря 2024, 22:30, ИА Амител
С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Об этом РИА Новости сообщил министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.
Поставки составят 327 миллионов киловатт-часов. В связи с этим в Абхазии изменится график отключений: вместо одиннадцати часов в сутки, как это было ранее, свет будут отключать на четыре часа: на два часа днем и два – ночью.
"Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей", – пишет издание.
Электричество будет поступать с ИнгурГЭС. Для экономии введен режим веерных отключений.
22:38:34 22-12-2024
На 15% цена... Зашибись...
22:41:40 22-12-2024
На чьих условиях?
01:52:22 23-12-2024
Светлана (22:41:40 22-12-2024) На чьих условиях?... как всегда - россияне за всё заплатят.
02:44:51 23-12-2024
Можно АК тоже гуманитарку поставлять? Что-то последнее время мне тяжеловато. И дороговато
10:11:00 23-12-2024
Ежик (02:44:51 23-12-2024) Можно АК тоже гуманитарку поставлять? Что-то последнее время... а что-то вы умеете делать?
ну хоть что-то?
12:11:40 23-12-2024
Musik (10:11:00 23-12-2024) а что-то вы умеете делать?ну хоть что-то?... А что они умеют делать? Крипту майнить?
06:00:27 23-12-2024
С абхазами нужно вести планомерную долгосрочную работу. Доказывать взаимовыгоду таких отношений. РФ нельзя быть дойной коровой, но и с позиции силы вести диалог нельзя. В сознании абхазов должно быть, что РФ надежный партнер. Поскольку, если Абхазия начнет отворачиваться от РФ, то поворачиваться она начнет к Турции
06:47:37 23-12-2024
Гость (06:00:27 23-12-2024) С абхазами нужно вести планомерную долгосрочную работу. Дока... В Абхазии в большинстве христиане. Зачем им Турция?
11:05:03 23-12-2024
Гость (06:47:37 23-12-2024) В Абхазии в большинстве христиане. Зачем им Турция?... Муслимы там, христиан мало.
06:49:02 23-12-2024
Гость (06:00:27 23-12-2024) С абхазами нужно вести планомерную долгосрочную работу. Дока... - "РФ нельзя быть дойной коровой," Гость, а за чем Россия собирает в свое стадо этих дохлых Коров?
07:33:00 23-12-2024
Гость (06:00:27 23-12-2024) С абхазами нужно вести планомерную долгосрочную работу. Дока... Вспоминать надежны партнеров будем которых кормили,а потом он почему то оказался в стане врага?
07:37:25 23-12-2024
Гость (06:00:27 23-12-2024) С абхазами нужно вести планомерную долгосрочную работу. Дока... Вот и получились для них дойной коровой.
07:48:07 23-12-2024
Прогнули
07:49:26 23-12-2024
Может уже признать их Грузией
07:56:20 23-12-2024
"свет будут отключать на четыре часа" - Что, майнинговые фермы простаивают?
09:38:05 23-12-2024
"гуманитарные поставки"
11:54:16 23-12-2024
была в абхазии, на тот момент свет в сочи стоил полтора рубля, а абхазы хвастались что у них по 30 копеек и что мы лохи
12:20:13 23-12-2024
Значит что-то имеет с Абхазии. Просто так ничего не бывает.
12:44:08 23-12-2024
Их неадо к РФ присоединять, а иначе не совсем понятно, нафига они нам? Противовес Грузии, которая рвётся в НАТО? Порт Сухуми? Мандарины и палёное абхазское "вино" из испанского и молдавсого виноматериала? С интересами нашего бизнеса они вон как нас швыранули, любо-дорого!
12:53:47 23-12-2024
327 000 000 кВт/ч*4 руб. 20 коп. = 1 373 400 000 руб. Неплохо. Укалдывается а основной абхазский принцип: "Зачем работать, когда можно отобрать?"