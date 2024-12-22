Россия даст Абхазии 327 миллионов киловатт-часов

Для экономии электричества введен режим веерных отключений

22 декабря 2024, 22:30, ИА Амител

Линия электропередачи / Фото: kotkoa / freepik.com

С 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию. Об этом РИА Новости сообщил министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.

Поставки составят 327 миллионов киловатт-часов. В связи с этим в Абхазии изменится график отключений: вместо одиннадцати часов в сутки, как это было ранее, свет будут отключать на четыре часа: на два часа днем и два – ночью.

"Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей", – пишет издание.

Электричество будет поступать с ИнгурГЭС. Для экономии введен режим веерных отключений.