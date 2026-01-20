Электрогазосварщики стали самой востребованной рабочей профессией в Алтайском крае

Также резко вырос спрос на автожестянщиков и аппаратчиков

20 января 2026, 08:15, ИА Амител

Сварщик, работа / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Согласно анализу "Авито Работа", самой востребованной рабочей профессией в Алтайском крае в 2025 году стали электрогазосварщики. При этом наиболее заметный рост числа вакансий за год зафиксирован среди автожестянщиков (+123%) и аппаратчиков (+104%), что свидетельствует об острой нехватке кадров в промышленности и сфере авторемонта.

Средние зарплатные предложения для этих специалистов составляют:

автожестянщики – около 87 000 рублей в месяц;

аппаратчики – порядка 60 356 рублей в месяц.

«По итогам 2025 года рабочие профессии продолжают оставаться краеугольным камнем российского рынка труда. Для выполнения производственных планов компаниям необходимо привлекать квалифицированных рабочих, предлагая более конкурентные зарплаты», – комментирует директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работа" Андрей Кучеренков.

Он также отметил, что высокий спрос на специалистов с прикладными навыками сохранится и в 2026 году. По всей России кандидаты чаще всего откликались на вакансии сборщиков урожая, операторов производственной линии и обработчиков рыбы.