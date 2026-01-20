Электрогазосварщики стали самой востребованной рабочей профессией в Алтайском крае
Также резко вырос спрос на автожестянщиков и аппаратчиков
20 января 2026, 08:15, ИА Амител
Согласно анализу "Авито Работа", самой востребованной рабочей профессией в Алтайском крае в 2025 году стали электрогазосварщики. При этом наиболее заметный рост числа вакансий за год зафиксирован среди автожестянщиков (+123%) и аппаратчиков (+104%), что свидетельствует об острой нехватке кадров в промышленности и сфере авторемонта.
Средние зарплатные предложения для этих специалистов составляют:
-
автожестянщики – около 87 000 рублей в месяц;
-
аппаратчики – порядка 60 356 рублей в месяц.
«По итогам 2025 года рабочие профессии продолжают оставаться краеугольным камнем российского рынка труда. Для выполнения производственных планов компаниям необходимо привлекать квалифицированных рабочих, предлагая более конкурентные зарплаты», – комментирует директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работа" Андрей Кучеренков.
Он также отметил, что высокий спрос на специалистов с прикладными навыками сохранится и в 2026 году. По всей России кандидаты чаще всего откликались на вакансии сборщиков урожая, операторов производственной линии и обработчиков рыбы.
08:25:57 20-01-2026
А как вы хотели? Пролетариат с крестьянством специально оперирует. В тылу работать некому. Остались блогеры, баристы, рестораторы, юристы и экономисты.
08:47:38 20-01-2026
Забыл айтишников, иишников, дизайнеров и продажников )))
09:29:36 20-01-2026
гость (08:47:38 20-01-2026) Забыл айтишников, иишников, дизайнеров и продажников )))... Как где же слуги народные.... там своя армия бюджетников.
08:49:57 20-01-2026
и полмиллиона контрактников
10:45:18 20-01-2026
Сварщик на заводе, зп 400 т.р. в месяц, без выходных и на больничный.
10:54:33 20-01-2026
Гость (10:45:18 20-01-2026) Сварщик на заводе, зп 400 т.р. в месяц, без выходных и на бо... Сейчас угробит здоровье, а потом в 35 сходит на больничный и Х тыщ на лекарства потратит.
12:19:42 20-01-2026
Плохо что сварщик удалённо работать не может а то бы с дивана не вставал. Это наверно котельный воскрес так их туда 50 штук аргонщиков наберут и не нужны больше а остальные за 50 К в жэу.