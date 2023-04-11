Электронные повестки: что это такое и кого они коснутся?
В России призывникам будут вручать электронные повестки. В случае если правки к соответствующему законопроекту примут, эти оповещения будут иметь такую же юридическую силу
11 апреля 2023, 17:16, Анастасия Бичакова
Во время весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля, российским призывникам будут вручать электронные повестки. Планируется, что они будут иметь такую же юридическую силу, как бумажные. Соответствующие поправки к законодательству рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 11 апреля.
Электронные повестки будут считаться полученными с момента их появления на сайте госуслуг, заявил ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. А для уклонистов предусмотрят особые ограничения. Что об этом известно и кого это коснётся – в разборе amic.ru.
Что за новые правила получения повесток введут в России?
В случае принятия поправок к законодательству в России введут новые правила получения повесток. Электронные оповещения будут присылать в личный кабинет на сайте госуслуг. Помимо этого, её можно будет забрать в МФЦ.
Кого коснутся новые правила получения повесток?
Новые правила получения повесток для явки в военный комиссариат коснутся не только срочников, а всех военнообязанных. Об этом Картаполов рассказал ТАСС.
"Здесь речь идёт обо всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе", – подчеркнул он.
Какие ограничения введут для уклонистов?
Согласно поправкам, для уклонистов могут ввести запрет на выезд из России, затем – запреты на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, а также оформление кредитов.
17:26:56 11-04-2023
А если меня по каким то причинам в свое время не призвали на срочную службу и я дожив до 35 лет не имею никакого отношения к армии, то меня сейчас могут дернуть и мобилизовать? Есть ответ на мой вопрос или я полностью в руках военкома, как он решит так и будет?
17:42:36 11-04-2023
Косой (17:26:56 11-04-2023) А если меня по каким то причинам в свое время не призвали на... Это будет зависеть от дальнейшего развития событий, решать будет другой человек
17:37:39 11-04-2023
бред какой-то . а если у меня дома интернет отключат и я не получу повестку из--за этого. меня сразу в уклонисты запишут