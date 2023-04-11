Электронные повестки: что это такое и кого они коснутся?

В России призывникам будут вручать электронные повестки. В случае если правки к соответствующему законопроекту примут, эти оповещения будут иметь такую же юридическую силу

11 апреля 2023, 17:16, Анастасия Бичакова

Солдаты / Фото: amic.ru

Во время весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля, российским призывникам будут вручать электронные повестки. Планируется, что они будут иметь такую же юридическую силу, как бумажные. Соответствующие поправки к законодательству рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 11 апреля.

Электронные повестки будут считаться полученными с момента их появления на сайте госуслуг, заявил ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. А для уклонистов предусмотрят особые ограничения. Что об этом известно и кого это коснётся – в разборе amic.ru.

Что за новые правила получения повесток введут в России?

В случае принятия поправок к законодательству в России введут новые правила получения повесток. Электронные оповещения будут присылать в личный кабинет на сайте госуслуг. Помимо этого, её можно будет забрать в МФЦ.

Кого коснутся новые правила получения повесток?

Новые правила получения повесток для явки в военный комиссариат коснутся не только срочников, а всех военнообязанных. Об этом Картаполов рассказал ТАСС.

"Здесь речь идёт обо всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе", – подчеркнул он.

Какие ограничения введут для уклонистов?

Согласно поправкам, для уклонистов могут ввести запрет на выезд из России, затем – запреты на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, а также оформление кредитов.