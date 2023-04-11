С этого года для российских призывников вводят электронные повестки

11 апреля 2023, 11:35, Анастасия Бичакова

Солдаты / Фото: amic.ru

Перед началом весеннего призыва 1 апреля стало известно, что повестки призывникам будут отправлять в электронном виде. Как это будут делать – по электронной почте или через сайт госуслуг, – изначально не сообщалось.

Приравняют ли электронные оповещения к традиционным повесткам, будут ли они иметь одинаковую юридическую силу и как всё-таки их будут доставлять военнообязанным получателям – в разборе amic.ru.

1 Правда ли, что электронные повестки собираются приравнять к бумажным? Да, правда. Электронные повестки хотят приравнять к бумажным, чтобы у них была одинаковая юридическая сила. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, пишут на сайте duma.gov.ru. Соответствующие поправки планируют внести в закон "О воинской обязанности и воинской службе". Их рассмотрят во вторник, 11 апреля.

2 А почему электронные повестки хотят приравнять к традиционным? По словам Картаполова, электронные повестки хотят приравнять к обычным, чтобы свести к минимуму контакты военнообязанных с военкоматами. Кроме того, электронный реестр позволит привести информацию о призывниках в порядок. Речь идёт об адресе проживания, семейном положении, количестве детей и состоянии здоровья. Депутат напомнил: одной из главных проблем мобилизации стало то, что зачастую повестки приходили тем, кому не должны были приходить. Бумажные повестки собираются сохранить. Более того, согласно правкам, будут введены оповещения заказными почтовыми отправлениями.

3 Как электронные повестки будут вручать призывникам? Картаполов отметил, что электронные повестки, которые будут дублировать бумажные, предлагают отдавать через сайт госуслуг и в МФЦ. "Хочу подчеркнуть, что эта система будет защищённая и будет строиться на базе уже проверенной временем системы цифровизации государственных услуг", – цитирует депутата bfm.ru.

4 А если призывник не получает электронную повестку? В таком случае могут возникнуть серьёзные проблемы. Андрей Картаполов уточнил, что если человек не получает повестку или делает вид, что её не получает, то во время следующего призыва он будет обязан явиться в военкомат добровольно в течение двух недель. Если призывник этого не сделает, то, согласно поправкам, в отношении него будут вводить ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. По словам Картаполова, если военнообязанный снова не явится, то через 20 дней он может лишиться возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрироваться индивидуальным предпринимателем, брать кредиты, займы и т.д. "Но мы оставляем право за военнообязанным, если он полагает, что эти меры введены несправедливо или он по объективным причинам не мог явиться в военный комиссариат, обжаловать дистанционно через сайт госуслуг в течение пяти дней", – добавил депутат.