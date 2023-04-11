Стало известно, коснутся ли электронные повестки весеннего призыва 2023

11 апреля 2023, 18:10, Анастасия Бичакова

Солдаты / Фото: amic.ru

В Госдуму внесли поправки о возможности для военкоматов рассылать призывникам электронные повестки, которые, вероятно, будут дублировать бумажные оповещения и иметь равную им юридическую силу. Рассмотреть изменения должны на заседании ГД во вторник, 11 апреля.

Что такое электронные повестки, кому и как их будут присылать, и коснётся ли это весеннего призыва – в разборе amic.ru.

Что такое электронная повестка?

Это копия бумажной повестки в электронном виде. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил, что их планируют присылать в личный кабинет военнообязанных на сайте госуслуг. Кроме того, поправки предполагают, что оповещения можно будет получать в МФЦ.

Картаполов рассказал, что повестка будет считаться полученной с момента её размещения в личном кабинете.

В отношении тех, кто уклоняется от получения электронных повесток, согласно поправкам, хотят ввести жёсткие ограничения.

Что за ограничения введут в отношении уклонистов в случае принятия поправок?

В случае принятия поправок об электронных повестках и их вручении через сайт госуслуг для уклонистов будут введено несколько ограничений.

Если военнообязанный не получает электронную повестку или делает вид, что её не получает, то во время следующего призыва он будет обязан явиться в военкомат добровольно в течение двух недель, заявил Картаполов.

А если призывник и этого не сделает, то, согласно поправкам, в отношении него будут вводить ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры, сообщал ранее amic.ru.

А закон об электронных повестках распространится на весенний призыв 2023?

Нет. Закон об электронных повестках и вручении их через сайт госуслуг не распространится на весенний призыв 2023 года, который продлится с 1 апреля по 15 июля. Об этом также рассказал Андрей Картаполов.