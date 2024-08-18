Электронные проездные на трамвай подорожали в Бийске
Теперь он стоит 1650 рублей
18 августа 2024, 08:30, ИА Амител
Салон трамвая / Фото: pxhere.com/ru/photo/1252269
В наукограде стоимость электронных проездных билетов на трамвай увеличилась. Об этом сообщил портал "Бийский рабочий".
Теперь за электронный проездной бийчане будут платить 1650 рублей в месяц. Однако количество поездок ограничено — по этому билету можно будет проехать не более 50 раз. Таким образом, стоимость одной поездки при полном использовании проездного составит 33 рубля — столько же, сколько и при наличном расчёте или оплате картой.
Это постановление отменяет предыдущее, которое было подписано в начале 2022 года и устанавливало стоимость проездного в размере 1300 рублей.
08:56:25 18-08-2024
Не нужны трамваи в таком виде как сейчас.
Для черепах которые едут по 10 штук в час со скоростью похоронного кортеджа, держать целую полосу на дороге, ЗАЧЕМ ?
19:49:24 18-08-2024
Гость (08:56:25 18-08-2024) Не нужны трамваи в таком виде как сейчас.Для черепах кот...
Когда бог хочет наказать человека, то он отнимает у него разум.
18:11:55 18-08-2024
И какой тогда смысл в этом проездном? Выходит столько же, если платить при поездке налом или картой при условии, что проедешь 50 поездок. Проехал меньше—ушел в минус. Потерял— ушел в минус.