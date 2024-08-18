Электронные проездные на трамвай подорожали в Бийске

Теперь он стоит 1650 рублей

18 августа 2024, 08:30, ИА Амител

Салон трамвая / Фото: pxhere.com/ru/photo/1252269

В наукограде стоимость электронных проездных билетов на трамвай увеличилась. Об этом сообщил портал "Бийский рабочий".

Теперь за электронный проездной бийчане будут платить 1650 рублей в месяц. Однако количество поездок ограничено — по этому билету можно будет проехать не более 50 раз. Таким образом, стоимость одной поездки при полном использовании проездного составит 33 рубля — столько же, сколько и при наличном расчёте или оплате картой.

Это постановление отменяет предыдущее, которое было подписано в начале 2022 года и устанавливало стоимость проездного в размере 1300 рублей.