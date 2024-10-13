Электроснабжение восстановили в пригороде Барнаула после снегопада
В Сибирской долине произошла повторная авария
13 октября 2024, 15:20, ИА Амител
Лампочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1066168
В населенных пунктах, расположенных в пригороде Барнаула, 13 октября было восстановлено электроснабжение после аварий на электросетях. Об этом сообщила пресс-служба администрации города, передает ТАСС.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Барнауле произошло 12 аварий на линиях электропередачи. В результате пять поселков, а также микрорайоны Затон, Сибирская долина и станция Ползуново частично остались без электричества. К утру 13 октября все повреждения были устранены.
Однако в Сибирской долине произошло повторное отключение света. В 12:20 электроснабжение было восстановлено.
10:01:41 14-10-2024
Конечно в итоге можно только с благодарностью обратиться к отважным энергетикам, которые в течение боле чем 20 часов боролись за восстановление энергоснабжения в Бельмесево (свет дали к 5 утра воскресенья при отключении в 8 утра в субботу). Хорошо то, что это было не в 30 градусный мороз. Плохо то, что летом не проведены превентивные обрезки деревьев, которые в итоге падали по очереди на провода и которые в итоге ночью с фонарями пришлось искать энергетикам.
Очень не хочется повторения такого зимой.
И то, что жители по законодательству обязаны сами обеспечить себя резервными источниками на время аварии понятно - но не у всех бюджеты семьи позволяют это сделать - и это совсем не значит что тогда они должны замерзнуть.
Когда в частном секторе отопление дома зависит от наличий света (чего нет в МКД) при том, что жители хоть в частном секторе, хоть в МКД относятся к одной категории надежности - третьей, но при этом жителей МКД в основном всегда могут на время аварии переключить на другую линию, а жителей ЧС нет.
Просим больших энергетиков разработать и реализовать проект аварийного питания наших поселков - энергоснабжение в которых отключается при малейшем ветерке.
10:09:02 14-10-2024
" проект аварийного питания наших поселков" - дров закупайте больше. соляры тонну на сезон в НЗ. соль, сахар, крупа, самогон.