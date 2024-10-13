Электроснабжение восстановили в пригороде Барнаула после снегопада

В Сибирской долине произошла повторная авария

13 октября 2024, 15:20, ИА Амител

Лампочка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1066168

В населенных пунктах, расположенных в пригороде Барнаула, 13 октября было восстановлено электроснабжение после аварий на электросетях. Об этом сообщила пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Барнауле произошло 12 аварий на линиях электропередачи. В результате пять поселков, а также микрорайоны Затон, Сибирская долина и станция Ползуново частично остались без электричества. К утру 13 октября все повреждения были устранены.

Однако в Сибирской долине произошло повторное отключение света. В 12:20 электроснабжение было восстановлено.