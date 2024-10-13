Больше 80 происшествий из-за непогоды зафиксировали в Барнауле

Городские службы продолжают разбираться с последствиями снегопада

13 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Очистка улиц в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Сегодня восстановлено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 2, частично работает маршрут № 10. К утру понедельника планируется восстановить движение по всем маршрутам.

Начальник МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко сообщил, что работают около 100 сотрудников и 68 единиц техники. 781 дворник убирает придомовые территории.

Вячеслав Франк поручил администрациям районов следить за очисткой от снега и наледи внутриквартальных и межквартальных проездов, а также контролировать работу управляющих компаний.

На линиях электропередачи устранено 12 аварий, электроснабжение восстановлено. Зафиксировано 44 случая падения деревьев, повреждено 23 автомобиля, пострадавших нет. Работы по распилу и вывозу порубочных остатков контролируются.

Создана оперативная группа из 509 человек, в готовности 197 единиц техники. Работы продолжаются.