Больше 80 происшествий из-за непогоды зафиксировали в Барнауле
Городские службы продолжают разбираться с последствиями снегопада
13 октября 2024, 11:45, ИА Амител
В Барнауле продолжаются работы по устранению последствий непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Сегодня восстановлено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 2, частично работает маршрут № 10. К утру понедельника планируется восстановить движение по всем маршрутам.
Начальник МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко сообщил, что работают около 100 сотрудников и 68 единиц техники. 781 дворник убирает придомовые территории.
Вячеслав Франк поручил администрациям районов следить за очисткой от снега и наледи внутриквартальных и межквартальных проездов, а также контролировать работу управляющих компаний.
На линиях электропередачи устранено 12 аварий, электроснабжение восстановлено. Зафиксировано 44 случая падения деревьев, повреждено 23 автомобиля, пострадавших нет. Работы по распилу и вывозу порубочных остатков контролируются.
Создана оперативная группа из 509 человек, в готовности 197 единиц техники. Работы продолжаются.
12:17:01 13-10-2024
Как в предыдущие годы. Одни отписки. Сколько же можно врать? Нашего дворника 782 не посчитали. Вы чиновники пройдитесь. Ведь придомовые улицы не очищены и не посыпаны. Вы почему боитесь пройти по тротуарам. Одни поручения только.
15:21:05 13-10-2024
Все (12:17:01 13-10-2024) Как в предыдущие годы. Одни отписки. Сколько же можно врать?... Если пройдутся - увидят правду! Все УК забили на нас и на них...Что тогда чиновникам делать?
15:15:57 13-10-2024
В городе Барнауле давно нет дворников! Уважаемый глава города! Приглашаем Вас на придомовую территорию, например Анатолия, 87. Центр города, не надо далеко ездить, можно и пешком пройтись. УК Венера: в мае не было дворников, в июне - не было, в июле - не было, в августе - не было, в сентябре - не было и после снегопада в октябре - НЕ БЫЛО ДВОРНИКОВ! С дворниками в городе просто беда, не только по указанному адресу! Что-то с эти надо делать?
22:17:54 13-10-2024
Гость (15:15:57 13-10-2024) В городе Барнауле давно нет дворников! Уважаемый глава город... З/плату надо нормальную платить дворникам.
06:56:39 14-10-2024
Гость (22:17:54 13-10-2024) З/плату надо нормальную платить дворникам.... Нужно просто навести порядок с УК, нагласть которых перешла все границы. УК - это всего лишь обслуживающий персонал, им заплатили жильцы, а вот за работу забыли спросить. Естественно и дворникам они платят мало, все в свой карман.
19:24:31 14-10-2024
Гость (22:17:54 13-10-2024) З/плату надо нормальную платить дворникам.... На Анатолия 87 квадратный метр стоит 27 рублей, маленький дом, 2000 кв.м, в месяц 54 тыс. руб так что из этих денег можно заплатить!