Елена Малышева назвала алтайскую гречку "вкусом России"

Она напомнила, что до 70% гречневой крупы в стране производят именно в Алтайском крае

18 мая 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: кадр из передачи

Врач и телеведущая Елена Малышева обсудила полезные свойства алтайской гречневой крупы в новом выпуске передачи "Жить здорово!" на Первом канале. Она напомнила, что до 70% гречки в стране производят именно в Алтайском крае.

"Вкус России – это алтайская гречка!" – уверенно заявила Елена Малышева.

Эксперты и гости студии разбирались в полезных свойствах этой крупы, а также делились интересными рецептами её приготовления.

Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края подчеркнуло, что такое внимание к алтайскому продукту берётся не с пустого места, поскольку гречка, выращенная в регионе, действительно богата полезными для человеческого организма элементами.