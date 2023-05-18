Елена Малышева назвала алтайскую гречку "вкусом России"
Она напомнила, что до 70% гречневой крупы в стране производят именно в Алтайском крае
18 мая 2023, 13:15, ИА Амител
Врач и телеведущая Елена Малышева обсудила полезные свойства алтайской гречневой крупы в новом выпуске передачи "Жить здорово!" на Первом канале. Она напомнила, что до 70% гречки в стране производят именно в Алтайском крае.
"Вкус России – это алтайская гречка!" – уверенно заявила Елена Малышева.
Эксперты и гости студии разбирались в полезных свойствах этой крупы, а также делились интересными рецептами её приготовления.
Управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края подчеркнуло, что такое внимание к алтайскому продукту берётся не с пустого места, поскольку гречка, выращенная в регионе, действительно богата полезными для человеческого организма элементами.
13:31:24 18-05-2023
Какая гордость, какая гордость, сама Малышева, ну надо же чудо чудное.
14:30:00 18-05-2023
Съездила недавно в Америку в свой особняк площадью 1100 квадратных метров, и давай дальше про полезность алтайской гречки втирать
14:46:13 18-05-2023
Малышевой откуда знать вкус гречки ? Тем более алтайской ? Видели ее наборы , что- то гречки там не было