Елена Малышева назвала самую полезную для здоровья ягоду

Она способна снизить риск развития рака лёгких, пищевода и кожи

03 октября 2024, 22:03, ИА Амител

Черная смородина / Фото: pxhere.com/ru/photo/864381

В эфире программы "Жить здорово!" Елена Малышева, врач и телеведущая, и Андрей Продеус, иммунолог, рассказали о продукте, который может защитить от трех видов рака. Этим продуктом оказалась черная смородина.

По словам специалистов, в ягоде содержатся антоцианы. Они помогают снизить риск развития рака легких, пищевода и кожи.

"Есть подтверждение для трех видов рака", – отметил Продеус.

Малышева подчеркнула, что смородина – одна из самых полезных ягод для здоровья.