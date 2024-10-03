Елена Малышева назвала самую полезную для здоровья ягоду
Она способна снизить риск развития рака лёгких, пищевода и кожи
03 октября 2024, 22:03, ИА Амител
Черная смородина / Фото: pxhere.com/ru/photo/864381
В эфире программы "Жить здорово!" Елена Малышева, врач и телеведущая, и Андрей Продеус, иммунолог, рассказали о продукте, который может защитить от трех видов рака. Этим продуктом оказалась черная смородина.
По словам специалистов, в ягоде содержатся антоцианы. Они помогают снизить риск развития рака легких, пищевода и кожи.
"Есть подтверждение для трех видов рака", – отметил Продеус.
Малышева подчеркнула, что смородина – одна из самых полезных ягод для здоровья.
09:42:14 04-10-2024
если сожрать много смородины - то желудок очумеет от избытка кислоты и С, зубная эмаль облезет, и будет гипервитаминоз.
ну и в морг.