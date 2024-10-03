Врач рассказал, что виноград помогает улучшить сон
Также ягода способна помочь в борьбе с онкозаболеваниями
03 октября 2024, 17:40, ИА Амител
Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/919814
Специалист по восстановлению здоровья Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" поделился информацией о неожиданном свойстве винограда.
По словам врача, употребление этой ягоды способствует улучшению сна. Все дело в том, что темные сорта винограда содержат мелатонин – гормон, который регулирует сон.
Кроме того, включение винограда в рацион питания может помочь снизить вероятность развития онкологических заболеваний.
"Мелатонин также препятствует мутации клеток", – подчеркнул Агапкин.
Ранее ученые рассказали о продуктах, которые вреднее сигарет.
17:47:44 03-10-2024
Подтверждаю. После бутылки вина сон супер.
17:53:05 03-10-2024
Особенно ферментированный виноградный сок помогает засыпать. Бывает люди даже сидя засыпают