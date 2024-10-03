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Врач рассказал, что виноград помогает улучшить сон

Также ягода способна помочь в борьбе с онкозаболеваниями

03 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/919814
Виноград / Фото: pxhere.com/ru/photo/919814

Специалист по восстановлению здоровья Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" поделился информацией о неожиданном свойстве винограда.

По словам врача, употребление этой ягоды способствует улучшению сна. Все дело в том, что темные сорта винограда содержат мелатонин – гормон, который регулирует сон.

Кроме того, включение винограда в рацион питания может помочь снизить вероятность развития онкологических заболеваний.

"Мелатонин также препятствует мутации клеток", – подчеркнул Агапкин.

Ранее ученые рассказали о продуктах, которые вреднее сигарет.

медицина Продукты

Комментарии 2

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Гость

17:47:44 03-10-2024

Подтверждаю. После бутылки вина сон супер.

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Гость

17:53:05 03-10-2024

Особенно ферментированный виноградный сок помогает засыпать. Бывает люди даже сидя засыпают

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