Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации

Автор ряда запретительных инициатив с большой вероятностью уйдет

30 июня 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сенатор от Омской области Елена Мизулина после единого дня голосования может покинуть Совет Федерации. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

"Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко", – сказано в сообщении.

Источник оценивает возможность ухода Мизулиной из Совфеда как очень высокую.

Отметим, что Мизулина известна своими запретительными инициативами.