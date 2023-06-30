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Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации

Автор ряда запретительных инициатив с большой вероятностью уйдет

30 июня 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сенатор от Омской области Елена Мизулина после единого дня голосования может покинуть Совет Федерации. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

"Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко", – сказано в сообщении.

Источник оценивает возможность ухода Мизулиной из Совфеда как очень высокую.

Отметим, что Мизулина известна своими запретительными инициативами. 

Политика Совфед

Комментарии 6

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Гость

11:50:25 30-06-2023

Попутного ветра в горбатую спину. Пусть деду своему запреты чинит.

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Гость

13:17:23 30-06-2023

Вскоре возникнет на другом хлебном посту...

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Гость

13:39:51 30-06-2023

Гость (13:17:23 30-06-2023) Вскоре возникнет на другом хлебном посту...... Это вряд ли, в Омской области губер сменился)))))))

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Гость

14:50:47 30-06-2023

Гость (13:39:51 30-06-2023) Это вряд ли, в Омской области губер сменился)))))))... Тогда ждём коррупционное дело.

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Гость

15:05:51 30-06-2023

Такая пройдоха при этой власти всегда найдет себе местечко.

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Гость

15:15:22 30-06-2023

Мизуллина - оборотень, которая чтобы протащить всю эту грязь с Запада начиная с ювенальщины, облачилась в одежды ярой патриотки. Очень хорошо что время хамелеонов уходит.

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