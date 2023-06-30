Елена Мизулина может покинуть Совет Федерации
Автор ряда запретительных инициатив с большой вероятностью уйдет
30 июня 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сенатор от Омской области Елена Мизулина после единого дня голосования может покинуть Совет Федерации. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.
"Мизулину не планируется включать в тройку кандидатов в сенаторы от врио главы Омской области Виталия Хоценко", – сказано в сообщении.
Источник оценивает возможность ухода Мизулиной из Совфеда как очень высокую.
Отметим, что Мизулина известна своими запретительными инициативами.
11:50:25 30-06-2023
Попутного ветра в горбатую спину. Пусть деду своему запреты чинит.
13:17:23 30-06-2023
Вскоре возникнет на другом хлебном посту...
13:39:51 30-06-2023
Гость (13:17:23 30-06-2023) Вскоре возникнет на другом хлебном посту...... Это вряд ли, в Омской области губер сменился)))))))
14:50:47 30-06-2023
Гость (13:39:51 30-06-2023) Это вряд ли, в Омской области губер сменился)))))))... Тогда ждём коррупционное дело.
15:05:51 30-06-2023
Такая пройдоха при этой власти всегда найдет себе местечко.
15:15:22 30-06-2023
Мизуллина - оборотень, которая чтобы протащить всю эту грязь с Запада начиная с ювенальщины, облачилась в одежды ярой патриотки. Очень хорошо что время хамелеонов уходит.