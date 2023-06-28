В России запретят искусственному интеллекту думать на опасные темы

Уже сейчас необходимо поэтапно регулировать сферу, связанную с ИИ

28 июня 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: freepik.com

В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте (ИИ), сообщил РИА Новости заместитель главы Минцифры Александр Шойтов.

Шойтов отметил, что высокие технологии несут с собой различные риски.

"Поэтому при использовании искусственного интеллекта нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью", – подчеркнул замглавы.

По его словам, уже сейчас необходимо поэтапно регулировать сферу, связанную с ИИ, чтобы потом переходить к общему регулированию. Для этого нужен соответствующий закон об искусственном интеллекте, которого в России пока нет.

Ранее ученые сообщили, что люди могут вымереть в ближайшие годы из-за ИИ. Например, эту технологию могут использовать террористы для разработки нового биологического оружия.