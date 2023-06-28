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В России запретят искусственному интеллекту думать на опасные темы

Уже сейчас необходимо поэтапно регулировать сферу, связанную с ИИ

28 июня 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В России разрабатывают закон об искусственном интеллекте (ИИ), сообщил РИА Новости заместитель главы Минцифры Александр Шойтов.

Шойтов отметил, что высокие технологии несут с собой различные риски.

"Поэтому при использовании искусственного интеллекта нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью", – подчеркнул замглавы.

По его словам, уже сейчас необходимо поэтапно регулировать сферу, связанную с ИИ, чтобы потом переходить к общему регулированию. Для этого нужен соответствующий закон об искусственном интеллекте, которого в России пока нет.

Ранее ученые сообщили, что люди могут вымереть в ближайшие годы из-за ИИ. Например, эту технологию могут использовать террористы для разработки нового биологического оружия.

Фото: unsplash.com

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Законопроекты Наука

Комментарии 11

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1

15:11:18 28-06-2023

ИИ забыл об этом спросить кого-либо

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Гость

15:19:56 28-06-2023

а что толку? ну не будет в россии думать ИИ на запрещенные темы, будет тот же сервер за бугром стоять и через ВПН будут им работать. смысл то? Просто рядовые бабулички не смогут обходить защиту, но те, кому это действительно надо, злодеи, те обойдут этот закон и эту защиту. Даже если этот закон будет во всем мире, что очень сомнительно

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Терминатор

15:29:15 28-06-2023

Т9 исправляет слова. Т10 будет исправлять предложения. Т1000 исправит никчемность твоего существования.

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Олег

15:40:29 28-06-2023

Покрестить и освятить ИИ... и обрезание на всякий случай

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Гость

16:04:20 28-06-2023

Может ли ии платить налоги?

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Гость

16:37:09 28-06-2023

Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам

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Гость

16:54:06 28-06-2023

Настоящему ИИ эти законы роботехники по барабану. Настоящий ИИ, как и всякий интеллект, стремится к Власти и доминированию любой ценой. Иначе это не интеллект.

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Гость

16:54:59 28-06-2023

Думать пока еще не запрещено, но уже как-то не принято. Подавляющее большинство к этому как-то особо и не стремится.

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Гость

17:01:26 28-06-2023

Нулевой закон: "Ни одна машина не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред." (А.Азимов)

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Гость

18:30:16 28-06-2023

Сколько стереотипов вокруг ИИ. Он уже и "думать", оказывается, научился. Много ли думает энциклопедия или справочник?

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Гость

21:12:04 28-06-2023

Даже ИИ уже хотят запретить думать? Ну-ну

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