Елену Темникову "замазали" на записи шоу о "Фабрике звёзд"

Телеканал "Муз ТВ", где выходил эфир, не объяснил случившееся

20 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Кадр из эфира

В документальном фильме "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звёзд" замазали певицу Елену Темникову. Ролик вышел в эфире канала "Муз ТВ".

На видео, опубликованным на YouTube-канале "Муз ТВ", показывали момент победы в проекте Полины Гагариной. При этом Темникову, находящуюся в кадре, очень неловко заблюрили.

Представители канала никак не прокомментировали внезапно зацензуренный силуэт артистки. Сама Темникова также не давала комментариев по этому поводу.