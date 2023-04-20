Елену Темникову "замазали" на записи шоу о "Фабрике звёзд"
Телеканал "Муз ТВ", где выходил эфир, не объяснил случившееся
20 апреля 2023, 13:30, ИА Амител
В документальном фильме "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звёзд" замазали певицу Елену Темникову. Ролик вышел в эфире канала "Муз ТВ".
На видео, опубликованным на YouTube-канале "Муз ТВ", показывали момент победы в проекте Полины Гагариной. При этом Темникову, находящуюся в кадре, очень неловко заблюрили.
Представители канала никак не прокомментировали внезапно зацензуренный силуэт артистки. Сама Темникова также не давала комментариев по этому поводу.
"Её фигура замазана, как будто это неприличное изображение полового органа. А также в фильме вырезано упоминание Темниковой в речи Фадеева. Вот так у нас ластиком стирают людей – даже попсовых звёзд и героев "Фабрики", словно никогда не было такого человека", – написал в своём телеграм-канале музыкальный критик Олег Кормунин.
13:37:52 20-04-2023
не поленившись зайти, напишу - вообще пофиг, хоть всех замажьте
13:42:06 20-04-2023
Гость (13:37:52 20-04-2023) не поленившись зайти, напишу - вообще пофиг, хоть всех замаж... еще бы знать кто это
14:12:54 20-04-2023
Но "культура отмены" конечно же только на Западе, ага.
14:15:14 20-04-2023
отмажьте Темникову обратно