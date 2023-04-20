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Елену Темникову "замазали" на записи шоу о "Фабрике звёзд"

Телеканал "Муз ТВ", где выходил эфир, не объяснил случившееся

20 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Кадр из эфира
Кадр из эфира

В документальном фильме "Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звёзд" замазали певицу Елену Темникову. Ролик вышел в эфире канала "Муз ТВ".

На видео, опубликованным на YouTube-канале "Муз ТВ", показывали момент победы в проекте Полины Гагариной. При этом Темникову, находящуюся в кадре, очень неловко заблюрили.

Представители канала никак не прокомментировали внезапно зацензуренный силуэт артистки. Сама Темникова также не давала комментариев по этому поводу.

"Её фигура замазана, как будто это неприличное изображение полового органа. А также в фильме вырезано упоминание Темниковой в речи Фадеева. Вот так у нас ластиком стирают людей – даже попсовых звёзд и героев "Фабрики", словно никогда не было такого человека", – написал в своём телеграм-канале музыкальный критик Олег Кормунин.

культура Шоу-бизнес телевидение

Комментарии 4

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Гость

13:37:52 20-04-2023

не поленившись зайти, напишу - вообще пофиг, хоть всех замажьте

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Элен без ребят

13:42:06 20-04-2023

Гость (13:37:52 20-04-2023) не поленившись зайти, напишу - вообще пофиг, хоть всех замаж... еще бы знать кто это

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Анон

14:12:54 20-04-2023

Но "культура отмены" конечно же только на Западе, ага.

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Гость

14:15:14 20-04-2023

отмажьте Темникову обратно

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