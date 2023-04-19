Киркоров признался, что состоит в новых отношениях
По его словам, пластические операции нужны, чтобы любимый человек также получал эстетическое удовольствие, находясь рядом
19 апреля 2023, 16:17, ИА Амител
Российский поп-певец Филипп Киркоров рассказал о том, что он состоит в новых отношениях. Об этом сообщает Life.
Подозрения на это у поклонников певца появились после того, как он начал делать себе одну пластическую операцию за другой.
"Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом", – сказал певец.
При этом сам Киркоров отметил, что умудрился встретить любовь "на старости лет".
16:29:49 19-04-2023
У нас ведь запрещены такие отношения
16:30:32 19-04-2023
новые сиськи, новые отношения.
16:45:09 19-04-2023
Элен без ребят (16:30:32 19-04-2023) новые сиськи, новые отношения.... новые сиськи, ------- у кого новые сиськи? Киркоров себе сделал?