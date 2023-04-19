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Киркоров признался, что состоит в новых отношениях

По его словам, пластические операции нужны, чтобы любимый человек также получал эстетическое удовольствие, находясь рядом

19 апреля 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский поп-певец Филипп Киркоров рассказал о том, что он состоит в новых отношениях. Об этом сообщает Life.

Подозрения на это у поклонников певца появились после того, как он начал делать себе одну пластическую операцию за другой. 

"Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом", – сказал певец.

При этом сам Киркоров отметил, что умудрился встретить любовь "на старости лет".
 

культура

Комментарии 3

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Гость

16:29:49 19-04-2023

У нас ведь запрещены такие отношения

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Элен без ребят

16:30:32 19-04-2023

новые сиськи, новые отношения.

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Гость

16:45:09 19-04-2023

Элен без ребят (16:30:32 19-04-2023) новые сиськи, новые отношения.... новые сиськи, ------- у кого новые сиськи? Киркоров себе сделал?

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