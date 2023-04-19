Киркоров признался, что состоит в новых отношениях

По его словам, пластические операции нужны, чтобы любимый человек также получал эстетическое удовольствие, находясь рядом

19 апреля 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский поп-певец Филипп Киркоров рассказал о том, что он состоит в новых отношениях. Об этом сообщает Life.

Подозрения на это у поклонников певца появились после того, как он начал делать себе одну пластическую операцию за другой.

"Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом", – сказал певец.

При этом сам Киркоров отметил, что умудрился встретить любовь "на старости лет".

