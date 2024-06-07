Элеватор и завод по переработке построят в Рубцовске

Реализацию крупного инвестпроекта обсудили на ПМЭФ

07 июня 2024, 16:31, ИА Амител

Томенко на ПМЭФ / Фото: t.me/tomenko_22

Виктор Томенко рассказал о новом этапе сотрудничества с компанией "Благо", которая производит подсолнечное масло в Барнауле и Бийске. Пост глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

Во время ПМЭФ Томенко обсудил с представителями компании строительство элеватора и производства в Рубцовске.

"Представители компании подчеркивают: при строительстве предприятия они намерены по максимуму использовать российское оборудование. А конечную продукцию планируется отправлять на экспорт, преимущественно в Китай. Все в соответствии с задачами, обозначенными главой государства, – и по импортозамещению, и по увеличению объемов экспорта агропродукции", – отметил Томенко.

Объем инвестиций на реализацию проекта составит около 14 млрд рублей.