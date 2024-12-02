Элитный ЖК с закрытым двором и подземным паркингом построят в центре Барнаула

Комплекс рассчитан на проживание 200 человек

02 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

В застраиваемом центре города возведут ЖК, состоящий из двух семиэтажных домов. Проект комплекса успешно прошел экспертизу и получил положительное заключение. Объект будет относиться к повышенному классу комфорта: в одном из домов предусмотрено всего 42 квартиры, во втором – 38.

Проект ЖК презентовали на градсовете летом 2024 года. Первые этажи зданий займут офисные помещения, начиная со второго уровня – одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Под двором предусмотрен паркинг на 49 машино-мест. Еще 14 парковочных мест архитекторы расположили в пределах участка, 11 – вдоль улицы.

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

Так как участок застройки небольшой (его сформировали после выкупа и сноса нескольких частных домов), площадку для отдыха разместят на крыше съезда в подземную автостоянку. Дворовое пространство сделают доступным только для жильцов: для этого установят шлагбаумы.

Дома по проекту выполнены в стиле, близком к классике. В отделке фасадов предложены натуральные, природные оттенки: бежевый, темно-серый, белый. В эскизах, который презентовали на градсовете, дома украшали открытые балконы.

Члены комиссии раскритиковали это решение и рекомендовали авторам заменить их на остекленные лоджии. Будет ли это сделано, станет известно уже после того, как застройщик анонсирует проект.