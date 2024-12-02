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Элитный ЖК с закрытым двором и подземным паркингом построят в центре Барнаула

Комплекс рассчитан на проживание 200 человек

02 декабря 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"
Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

В застраиваемом центре города возведут ЖК, состоящий из двух семиэтажных домов. Проект комплекса успешно прошел экспертизу и получил положительное заключение. Объект будет относиться к повышенному классу комфорта: в одном из домов предусмотрено всего 42 квартиры, во втором – 38.

Проект ЖК презентовали на градсовете летом 2024 года. Первые этажи зданий займут офисные помещения, начиная со второго уровня – одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Под двором предусмотрен паркинг на 49 машино-мест. Еще 14 парковочных мест архитекторы расположили в пределах участка, 11 – вдоль улицы.

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 100 / Фото: мастерская "Структура"

Так как участок застройки небольшой (его сформировали после выкупа и сноса нескольких частных домов), площадку для отдыха разместят на крыше съезда в подземную автостоянку. Дворовое пространство сделают доступным только для жильцов: для этого установят шлагбаумы.

Дома по проекту выполнены в стиле, близком к классике. В отделке фасадов предложены натуральные, природные оттенки: бежевый, темно-серый, белый. В эскизах, который презентовали на градсовете, дома украшали открытые балконы.

Члены комиссии раскритиковали это решение и рекомендовали авторам заменить их на остекленные лоджии. Будет ли это сделано, станет известно уже после того, как застройщик анонсирует проект.

строительство проект новостройка

Комментарии 16

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Гость

09:39:23 02-12-2024

Стройте школы, больницы, хосписы, дома творчества, спортивные центры! Ремонтируйте старый фонд! Ремонтируйте водопровод в городе!

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Кхм...

09:51:40 02-12-2024

Гость (09:39:23 02-12-2024) Стройте школы, больницы, хосписы, дома творчества, спортивны... А зачем жителям элитных закрытых территорий ваш "старый фонд" и ваш "водопровод"?

"Правительство на другой планете живёт, родной"

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Гость

13:11:55 02-12-2024

Гость (09:39:23 02-12-2024) Стройте школы, больницы, хосписы, дома творчества, спортивны... Это к кому призыв? К государству? Так оно ЖК не строит? К застройщику? Так и он за свой счёт ремонтировать старый фонд не будет. Или просто в космос, надеясь, что мысли материальны?

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Вопрос

09:40:01 02-12-2024

Откуда у нас столько "элитариев"? Ведь уже весь город с самых выселок застроен "элитарными" стекловатниками, которые годами стоят на две трети пустыми.

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Гость

12:47:42 02-12-2024

Вопрос (09:40:01 02-12-2024) Откуда у нас столько "элитариев"? Ведь уже весь город с самы... Где и что стоит пустое? Ну вот давайте по существу. Давайте вы не будете портить воздух своими бреднями, а доказательно обоснуете свои слова.

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Гость

09:40:18 02-12-2024

Элитными могут быть коровы или пшеница

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Гость

10:05:33 02-12-2024

Гость (09:40:18 02-12-2024) Элитными могут быть коровы или пшеница... Сорт пива ещё так назвали.

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простолюдин

10:45:04 02-12-2024

Гость (09:40:18 02-12-2024) Элитными могут быть коровы или пшеница... )) ну времена меняются ыщо люди и соответственно хижины))

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RUSSKIY

09:43:47 02-12-2024

А когда начнут строить не элитные дома и не бизнес класса, а обычные? На таком расстоянии, чтобы и солнце во дворе было, и машину каждый мог поставить и школа с садиком были...

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Гость

12:24:14 03-12-2024

RUSSKIY (09:43:47 02-12-2024) А когда начнут строить не элитные дома и не бизнес класса, а... Гетто в индустриальном вам чем не устраивает ?

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Гость

09:54:48 02-12-2024

Заколебали эти ограждения вокруг домов! Покупайте частные дома и возводите вокруг них забор хоть в трия слоя!

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Гость

10:10:32 02-12-2024

А в чем элитность то? Закрытый от автомобильного транспорта двор, малая и средняя этажность это давно является нормой во всём цивилизованном мире.
Это только в РФ после сдачи дома живешь ещё лет 10 как на стройплощадке, в грязи и пыли.

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Гость

11:00:38 02-12-2024

80 квартир, 74 парковочных места с натяжкой
А домик "елитный", где почти в каждой квартирке минимум по 2 авто..

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dok_CФ

12:11:14 02-12-2024

Гость (11:00:38 02-12-2024) 80 квартир, 74 парковочных места с натяжкой А домик "ели... У остальных служебные авто..

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Гость

12:30:09 02-12-2024

Гость (11:00:38 02-12-2024) 80 квартир, 74 парковочных места с натяжкой А домик "ели... профинтерна 28а. дом на 100 с лишним квартир, паркомест от силы 20. жильцы своим автохламом забили всю округу.
и тут же рядом строят 24этажку. у нее будет не более 20 паркомест.
когда же начнут судить чиновников, которые согласовывают такое??

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Гость

12:46:22 02-12-2024

Гость (09:34:30 02-12-2024) ИК-3 на Куете - тут тебе и закрытая территория и даже беспла... Значит в е частные дома - это клетки)

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