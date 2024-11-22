Вместо завалюх. Землю на оживленном перекрестке в центре Барнаула готовят к застройке
Пока на площадке расположены частные дома
22 ноября 2024, 09:00, ИА Амител
В центре Барнаула готовят площадку для перспективного строительства. Участок расположен на пересечении ул. Молодежной и пер. Ядринцева. Сейчас здесь находятся ветхие частные дома. Вместо них предлагают построить Г-образный дом на 280 квартир. Для начала работ на площадке инвестору необходимо изменить планировки квартала: в утвержденном документе на участке "посажено" здание иной конфигурации. Чтобы внести корректировки в план застройки, мэрия организовала общественные обсуждения.
В утвержденной редакции документа в небольшом квартале, ограниченном ул. Молодежной, ул. Шевченко и пер. Ядринцева, запроектированы два дома: "свечка" и пятиподъездный корпус на 12-16 этажей. Вместо этих зданий предложено возвести два зеркальных дома. Каждый – на три подъезда.
В корпусе, который расположен на пересечении ул. Шевченко и пер. Ядринцева, предусмотрен детский сад на 40 мест и подземная стоянка на 90 мест. Сам дом рассчитан на 280 квартир.
Во второй многоэтажке (расположена на пересечении ул. Молодежной и пер. Ядринцева) предусмотрено 530 квартир. Точная этажность обоих домов пока не утверждена.
Общественные обсуждения проводят по инициативе предпринимателя Владимира Цыбанка. По информации открытых источников, он является владельцем компании "Сибирь монолит строй", которая занимается возведением административных зданий.
Справка
Группа кварталов "Строитель" – это территория, ограниченная пр. Строителей, ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Челюскинцев. План развития этого огромного участка, предполагающий снос частного сектора и возведение многоквартирных домов и социальных объектов, утвердили несколько лет назад. Однако регулярно в документ вносят изменения: застройщики меняют расположение, количество домов, их высотность и другие параметры. Сейчас в микрорайоне возводят несколько ЖК: на углу ул. Партизанской и пер. Ядринцева, на ул. Песчаной, на ул. Димитрова, на ул. Шевченко. Еще несколько площадок ожидают начала работ.
09:04:51 22-11-2024
Катастрофически не хватает жилья в городе Б...
14:33:03 22-11-2024
Дюша (09:04:51 22-11-2024) Катастрофически не хватает жилья в городе Б...... Г-образных домов 😂
09:14:12 22-11-2024
Бедные и несчастные жители этого "перспективного" участка, пробка на перекрестке увеличится на 280+280+530 автомобилей. Лучше из уже построенных домов от туда переезжать не то что квартиры в новых покупать.
09:19:20 22-11-2024
А, простите, куда вы денете владельцев так называемых "завалюх"? Они дома и земельные участки вам подарили, что ли? Ведь про выкуп что-то было не слыхать...
09:27:23 22-11-2024
Кхм... (09:19:20 22-11-2024) А, простите, куда вы денете владельцев так называемых "завал... случайно вспыхнут - что первый раз что ли
09:29:55 22-11-2024
Кхм... (09:19:20 22-11-2024) А, простите, куда вы денете владельцев так называемых "завал... Должны были по радио вас уведомить? Или с мегафоном по городу ходить уведомлять?
09:25:14 22-11-2024
Там и так дороги узкие
11:25:40 22-11-2024
Гость (09:25:14 22-11-2024) Там и так дороги узкие... Ничего. Подрждём!
09:29:07 22-11-2024
Лет на 20 долгострой обеспечен, потому что КАМАЗы со стройматериалами помрут в пробках пока доедут по Ядринцева, Челюскинцев, Молодежной, а жители соседних домов задохнуться от копоти.
09:34:11 22-11-2024
Гость (09:29:07 22-11-2024) Лет на 20 долгострой обеспечен, потому что КАМАЗы со стройма... ну они с вертолета будут сверху кидать
09:36:17 22-11-2024
"ветхие частноые дома" снести, чтобы построить изначально ветхие многоквартирные человейники? Там и так продохнуть негде, а теперь еще тыщонка подселенцев добавится?
10:35:05 22-11-2024
Гость (09:36:17 22-11-2024) "ветхие частноые дома" снести, чтобы построить изначально ве... Прочитал - "подохнуть негде". Что в общем-то верно.
10:01:30 22-11-2024
Отправляйте сыновей на секции единоборств. Пусть ставят удар, бросок, подсечку. Не забывайте обучить их смотреть грозно и говорить с интонацией устрашения. Им это очень пригодится в битве за паркинг.
19:26:15 22-11-2024
Гость (10:01:30 22-11-2024) Отправляйте сыновей на секции единоборств. Пусть ставят удар... да и жен. у нас 3 машины. моя, жены и вот сыну взял 19 летнему
10:04:44 22-11-2024
Это последний шанс расширить проезжую часть на перекрестке Молодежная-Ядринцева. Сделать хотя бы по одной доп. полосе - 3 или даже 4 полосы вместо сегодняшних 2. Это сильно не изменить той ужасной транспортной картины, но хоть как-то снизит накал. Грубейшие ошибки были совершены ранее. Принимая решение о столь масштабном строительстве этого района необходимо было думать о расширении ул. Партизанской (от Красноармейского до Челюскинцев), Ядринцева (от Партизанской до Строителей), Молодежной (от Ядринцева до Челюскинцев) и в целом думать о расширении несчастной ул. Челюскинцев на всем ее протяжении. Сейчас поздно пить Боржоми, то хоть этот минимум (расширить проезжую часть на Молодежной -Ядринцева) нужно сделать обязательно. Иначе будущие поколения жителей города этого не простят
19:27:13 22-11-2024
Гость (10:04:44 22-11-2024) Это последний шанс расширить проезжую часть на перекрестке М... да им по фи гу. активность переместится в сторону Арены и туда в поля. вы думайте пошире
10:21:07 22-11-2024
"И так сойдёт!"(с)
10:31:29 22-11-2024
Главное, дороги не расширяйте. А то вдруг сдуру надумаете, а зачем это надо?
10:35:41 22-11-2024
Главное чтоб не лепили вплотную к дороге, чтобы были и тротуары и зелень хоть какая-то! И резерв для возможного расширения дороги
11:22:09 22-11-2024
Гость (10:35:41 22-11-2024) Главное чтоб не лепили вплотную к дороге, чтобы были и троту... А сразу нельзя расширить дороги, потом только дома садить?
11:38:01 22-11-2024
Гость (10:35:41 22-11-2024) Главное чтоб не лепили вплотную к дороге, чтобы были и троту... ишь чего придумали... зелень им подавай... герань в на подоконник поставьте и наслаждайтесь.
11:25:35 22-11-2024
В настоящее время этот перекресток является одним из самых «пробочных» в часы пик, проезжую часть и Молодежной и Ядринцева необходимо расширять! Администрация г. Барнаула не имеет права разрешать строительство новых капитальных больших зданий так близко к проезжей части, без учета расширения дорог!!!
11:31:15 22-11-2024
А этот знаменитый частный дом, который и ломали и поджигали, видимо, так и останется на своём месте..
11:32:39 22-11-2024
да хоть десять стожтажок там воткните, но улицы Молодежная и Ядринцева как были сельскими козьими тропами, так и останутся.
11:46:05 22-11-2024
Гость (09:14:12 22-11-2024) Бедные и несчастные жители этого "перспективного" участка, ... Интересно, а почему людей не спрашивают хотят они съезжать или нет
12:30:45 22-11-2024
Алекс, (11:46:05 22-11-2024) Интересно, а почему людей не спрашивают хотят они съезжать и... Мнение индейцев шерифа не интересуют
11:50:45 22-11-2024
Странно одно почему всё решают за народ и не спрашивают людей, мне вот допустим не нравятся эти многоэтажки, лучше жить в своем доме, чем в этих многоэтажках, и многие так же думают
12:12:28 22-11-2024
Алекс, (11:50:45 22-11-2024) Странно одно почему всё решают за народ и не спрашивают люде... "Все во имя человека, все для блага человека!" - назад в СССР.
13:50:35 22-11-2024
Алекс, (11:50:45 22-11-2024) Странно одно почему всё решают за народ и не спрашивают люде... Шура, нравится деревня? Гоу в деревню. А здесь город. В городе не место для деревни.
17:20:21 22-11-2024
Гость (13:50:35 22-11-2024) Шура, нравится деревня? Гоу в деревню. А здесь город. В горо... 13-50, нравится жить ы многоэтажке? Строй в своей деревне свечку и живите там всем селом, а Барнаул оствь в покое!
12:07:52 22-11-2024
Решают за людей, Гора, Булыгино, Коммунаров........ кучка чиновников и застройщиков решают.
13:22:21 22-11-2024
Гость (12:07:52 22-11-2024) Решают за людей, Гора, Булыгино, Коммунаров........ кучка чи... Слово "коррупция" Вам ничего не говорит?
12:13:28 22-11-2024
Озеро на пересечении Ядринцева и Молодёжной куда денете?
19:29:03 22-11-2024
Чучмек (12:13:28 22-11-2024) Озеро на пересечении Ядринцева и Молодёжной куда денете?... засыпем, понятно же
12:20:11 22-11-2024
Т.е. 12-16 этажей это уже не свечка? Как мы дошли до жизни такой?
13:21:27 22-11-2024
Если там построить дом, то жильцы дома на Молодёной, 70 будут полностью лишены солнечного света, а этого допускать нельзя. Поэтому, как только начнётся стройка, будет инциирована коллективная жалоба во все надзорные органы, вплоть до Генеральной Прокуратуры. Советую не совершать ошибок, люди настроены очень серьёзно.
21:02:34 02-12-2024
Гость (13:21:27 22-11-2024) Если там построить дом, то жильцы дома на Молодёной, 70 буду... Вы в курсе что все уже попережинились и чиновники и надзирающих. Рука руку моет.... Ну или оттирает. А так радостно что люди начали прозревать и видит чиновничий беспредел. Жалко только что дальше комментов кто-то слаб в отстаивании интересов простых жителей
14:39:38 22-11-2024
"Ветхие" двухэтажные дома с газовым отоплением, земельным участком и центральной канализацией. Сразу вспомнился фильм "Красотка": "Шесть дней и ночей это дорого, ты не потянешь". У меня небольшой дом, 64 квадрата - кухня и две комнаты. По соседству в многоэтажке (очень хороший кирпичный дом, ежедневно наблюдал строительство) торгуют 3-комнатную квартиру 65 квадратов - 12,5 миллионов. Дешевле нет смысла отдавать землю, на которой живёшь несколько десятилетий и в которую вложил немало труда. Комфорт: прогуляться по зелёной травке газона, сорвать свежую ягоду, полюбоваться цветущей яблоней. Даже смешно представить себе газон на 25-м этаже)))
17:04:18 22-11-2024
Гость (14:39:38 22-11-2024) "Ветхие" двухэтажные дома с газовым отоплением, земельным уч... Да,именно в центре города "свежая ягода"! Приятного вам аппетита!!!
18:58:34 22-11-2024
Гость (17:04:18 22-11-2024) Да,именно в центре города "свежая ягода"! Приятного вам аппе... На расстоянии 100 метров и более от магистралей экологическая обстановка считается нормальной. У меня и от Ядринцева, и от Челюскинцев расстояние больше. Плюс гораздо больше зелени, нежели у новостроек, где в лучшем случае 3 ёлочки.
17:04:47 22-11-2024
Гость (14:39:38 22-11-2024) "Ветхие" двухэтажные дома с газовым отоплением, земельным уч... Ты езжай в деревню и ходи там хоть по пояс в траве. Здесь город, понимаешь? В городе ягоды не рвут. Ну неуместны здесь ваши хибары.
19:05:35 22-11-2024
Гость (17:04:47 22-11-2024) Ты езжай в деревню и ходи там хоть по пояс в траве. Здесь го... А можно я сам буду определять, как мне жить? У меня в собственности эта земля и этот дом. Я их сам обустроил и облагородил. А тут приходит некий дядя и хочет за мой счёт получить очень много денег. Наверное, надо походить с позиций взаимной выгоды, не правда ли? Поэтому свои завидущие и загребущие руки можете спрятать за спину.
19:31:43 22-11-2024
Гость (14:39:38 22-11-2024) "Ветхие" двухэтажные дома с газовым отоплением, земельным уч... отвратительную ситуацию описываете. да в вашем газоне и ягоде ПДК свинца и прочей дряни превышена в 60 раз. У вас через 5 лет такой ягоды будет рак!! в черте города (!!) выращивать себе на пропитание овощи? да вы рехнутые?
23:06:46 22-11-2024
Гость (19:31:43 22-11-2024) отвратительную ситуацию описываете. да в вашем газоне и ягод... А не москаль- засланец ли пожаловал сюда с такими агитационными комментами? А тебя не смущает, что и воздухом таким же дышишь, нет? Давай, начни ещё всех убеждать, что в магазине всё экологически чистое продаётся 🤣
Обхохочешься просто над тобой, умник! По ходу ты и есть из тех, кто тянет свои поганые загребущие лапы к чужому имуществу и хочет поживиться? А не поперхнетесь? 😎
03:02:55 23-11-2024
Эти ""строители"" бабло стригут а не город благоустраивают. Во власти города нет разумных и с государственным мышлением людей. У всех в глазах одно бабло! В Барнауле надо было уже давно переносить административный центр города в сторону полевой застройки! Там можно было все на современном планирование все обустроить. Там и жилые кварталы для власти и прочее.....
07:37:49 23-11-2024
А людей куда переселят - не на улицу случайно?
15:37:40 23-11-2024
Ядринцева к Партизанской никто не расширил, когда сносили частный сектор под застройку. А здесь-то с чего вдруг?
12:20:09 25-11-2024
Гость (13:22:21 22-11-2024) Слово "коррупция" Вам ничего не говорит?... навальненок что ли? причем тут коррупция?
16:48:53 27-11-2024
Лучше бы занялись домами по строителей 2х этажки сыпятся и бараки деревянные стоят. Снесли и поставили бы нормальный дом. Например Строителей 40, привокзальная 85
21:12:56 02-12-2024
Не советую связываться с новостройками, через пол года застройщики начнут сдаваться и долгострой будет. А возможно даже откровенные кидки