НОВОСТИНедвижимость

Вместо завалюх. Землю на оживленном перекрестке в центре Барнаула готовят к застройке

Пока на площадке расположены частные дома

22 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

На первом фото расположение домов в утвержденном проекте планировки, на втором – предлагаемые изменения / Фото: скриншот проекта планировки / проектная компания "Планета"

В центре Барнаула готовят площадку для перспективного строительства. Участок расположен на пересечении ул. Молодежной и пер. Ядринцева. Сейчас здесь находятся ветхие частные дома. Вместо них предлагают построить Г-образный дом на 280 квартир. Для начала работ на площадке инвестору необходимо изменить планировки квартала: в утвержденном документе на участке "посажено" здание иной конфигурации. Чтобы внести корректировки в план застройки, мэрия организовала общественные обсуждения.

В утвержденной редакции документа в небольшом квартале, ограниченном ул. Молодежной, ул. Шевченко и пер. Ядринцева, запроектированы два дома: "свечка" и пятиподъездный корпус на 12-16 этажей. Вместо этих зданий предложено возвести два зеркальных дома. Каждый – на три подъезда.

В корпусе, который расположен на пересечении ул. Шевченко и пер. Ядринцева, предусмотрен детский сад на 40 мест и подземная стоянка на 90 мест. Сам дом рассчитан на 280 квартир.

Во второй многоэтажке (расположена на пересечении ул. Молодежной и пер. Ядринцева) предусмотрено 530 квартир. Точная этажность обоих домов пока не утверждена.

Общественные обсуждения проводят по инициативе предпринимателя Владимира Цыбанка. По информации открытых источников, он является владельцем компании "Сибирь монолит строй", которая занимается возведением административных зданий.

Справка

Группа кварталов "Строитель" – это территория, ограниченная пр. Строителей, ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Челюскинцев. План развития этого огромного участка, предполагающий снос частного сектора и возведение многоквартирных домов и социальных объектов, утвердили несколько лет назад. Однако регулярно в документ вносят изменения: застройщики меняют расположение, количество домов, их высотность и другие параметры. Сейчас в микрорайоне возводят несколько ЖК: на углу ул. Партизанской и пер. Ядринцева, на ул. Песчаной, на ул. Димитрова, на ул. Шевченко. Еще несколько площадок ожидают начала работ.

Барнаул недвижимость застройщики

Комментарии 50

Avatar Picture
Дюша

09:04:51 22-11-2024

Катастрофически не хватает жилья в городе Б...

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:03 22-11-2024

Дюша (09:04:51 22-11-2024) Катастрофически не хватает жилья в городе Б...... Г-образных домов 😂

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:12 22-11-2024

Бедные и несчастные жители этого "перспективного" участка, пробка на перекрестке увеличится на 280+280+530 автомобилей. Лучше из уже построенных домов от туда переезжать не то что квартиры в новых покупать.

  51 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

09:19:20 22-11-2024

А, простите, куда вы денете владельцев так называемых "завалюх"? Они дома и земельные участки вам подарили, что ли? Ведь про выкуп что-то было не слыхать...

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:23 22-11-2024

Кхм... (09:19:20 22-11-2024) А, простите, куда вы денете владельцев так называемых "завал... случайно вспыхнут - что первый раз что ли

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:55 22-11-2024

Кхм... (09:19:20 22-11-2024) А, простите, куда вы денете владельцев так называемых "завал... Должны были по радио вас уведомить? Или с мегафоном по городу ходить уведомлять?

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:14 22-11-2024

Там и так дороги узкие

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:40 22-11-2024

Гость (09:25:14 22-11-2024) Там и так дороги узкие... Ничего. Подрждём!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:07 22-11-2024

Лет на 20 долгострой обеспечен, потому что КАМАЗы со стройматериалами помрут в пробках пока доедут по Ядринцева, Челюскинцев, Молодежной, а жители соседних домов задохнуться от копоти.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:11 22-11-2024

Гость (09:29:07 22-11-2024) Лет на 20 долгострой обеспечен, потому что КАМАЗы со стройма... ну они с вертолета будут сверху кидать

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:17 22-11-2024

"ветхие частноые дома" снести, чтобы построить изначально ветхие многоквартирные человейники? Там и так продохнуть негде, а теперь еще тыщонка подселенцев добавится?

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:05 22-11-2024

Гость (09:36:17 22-11-2024) "ветхие частноые дома" снести, чтобы построить изначально ве... Прочитал - "подохнуть негде". Что в общем-то верно.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:30 22-11-2024

Отправляйте сыновей на секции единоборств. Пусть ставят удар, бросок, подсечку. Не забывайте обучить их смотреть грозно и говорить с интонацией устрашения. Им это очень пригодится в битве за паркинг.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:15 22-11-2024

Гость (10:01:30 22-11-2024) Отправляйте сыновей на секции единоборств. Пусть ставят удар... да и жен. у нас 3 машины. моя, жены и вот сыну взял 19 летнему

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:44 22-11-2024

Это последний шанс расширить проезжую часть на перекрестке Молодежная-Ядринцева. Сделать хотя бы по одной доп. полосе - 3 или даже 4 полосы вместо сегодняшних 2. Это сильно не изменить той ужасной транспортной картины, но хоть как-то снизит накал. Грубейшие ошибки были совершены ранее. Принимая решение о столь масштабном строительстве этого района необходимо было думать о расширении ул. Партизанской (от Красноармейского до Челюскинцев), Ядринцева (от Партизанской до Строителей), Молодежной (от Ядринцева до Челюскинцев) и в целом думать о расширении несчастной ул. Челюскинцев на всем ее протяжении. Сейчас поздно пить Боржоми, то хоть этот минимум (расширить проезжую часть на Молодежной -Ядринцева) нужно сделать обязательно. Иначе будущие поколения жителей города этого не простят

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:13 22-11-2024

Гость (10:04:44 22-11-2024) Это последний шанс расширить проезжую часть на перекрестке М... да им по фи гу. активность переместится в сторону Арены и туда в поля. вы думайте пошире

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

10:21:07 22-11-2024

"И так сойдёт!"(с)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:29 22-11-2024

Главное, дороги не расширяйте. А то вдруг сдуру надумаете, а зачем это надо?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:41 22-11-2024

Главное чтоб не лепили вплотную к дороге, чтобы были и тротуары и зелень хоть какая-то! И резерв для возможного расширения дороги

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:09 22-11-2024

Гость (10:35:41 22-11-2024) Главное чтоб не лепили вплотную к дороге, чтобы были и троту... А сразу нельзя расширить дороги, потом только дома садить?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:38:01 22-11-2024

Гость (10:35:41 22-11-2024) Главное чтоб не лепили вплотную к дороге, чтобы были и троту... ишь чего придумали... зелень им подавай... герань в на подоконник поставьте и наслаждайтесь.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

11:25:35 22-11-2024

В настоящее время этот перекресток является одним из самых «пробочных» в часы пик, проезжую часть и Молодежной и Ядринцева необходимо расширять! Администрация г. Барнаула не имеет права разрешать строительство новых капитальных больших зданий так близко к проезжей части, без учета расширения дорог!!!

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:15 22-11-2024

А этот знаменитый частный дом, который и ломали и поджигали, видимо, так и останется на своём месте..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:32:39 22-11-2024

да хоть десять стожтажок там воткните, но улицы Молодежная и Ядринцева как были сельскими козьими тропами, так и останутся.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс,

11:46:05 22-11-2024

Гость (09:14:12 22-11-2024) Бедные и несчастные жители этого "перспективного" участка, ... Интересно, а почему людей не спрашивают хотят они съезжать или нет

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:30:45 22-11-2024

Алекс, (11:46:05 22-11-2024) Интересно, а почему людей не спрашивают хотят они съезжать и... Мнение индейцев шерифа не интересуют

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс,

11:50:45 22-11-2024

Странно одно почему всё решают за народ и не спрашивают людей, мне вот допустим не нравятся эти многоэтажки, лучше жить в своем доме, чем в этих многоэтажках, и многие так же думают

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:28 22-11-2024

Алекс, (11:50:45 22-11-2024) Странно одно почему всё решают за народ и не спрашивают люде... "Все во имя человека, все для блага человека!" - назад в СССР.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:35 22-11-2024

Алекс, (11:50:45 22-11-2024) Странно одно почему всё решают за народ и не спрашивают люде... Шура, нравится деревня? Гоу в деревню. А здесь город. В городе не место для деревни.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:21 22-11-2024

Гость (13:50:35 22-11-2024) Шура, нравится деревня? Гоу в деревню. А здесь город. В горо... 13-50, нравится жить ы многоэтажке? Строй в своей деревне свечку и живите там всем селом, а Барнаул оствь в покое!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:52 22-11-2024

Решают за людей, Гора, Булыгино, Коммунаров........ кучка чиновников и застройщиков решают.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:21 22-11-2024

Гость (12:07:52 22-11-2024) Решают за людей, Гора, Булыгино, Коммунаров........ кучка чи... Слово "коррупция" Вам ничего не говорит?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

12:13:28 22-11-2024

Озеро на пересечении Ядринцева и Молодёжной куда денете?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:03 22-11-2024

Чучмек (12:13:28 22-11-2024) Озеро на пересечении Ядринцева и Молодёжной куда денете?... засыпем, понятно же

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:11 22-11-2024

Т.е. 12-16 этажей это уже не свечка? Как мы дошли до жизни такой?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:27 22-11-2024

Если там построить дом, то жильцы дома на Молодёной, 70 будут полностью лишены солнечного света, а этого допускать нельзя. Поэтому, как только начнётся стройка, будет инциирована коллективная жалоба во все надзорные органы, вплоть до Генеральной Прокуратуры. Советую не совершать ошибок, люди настроены очень серьёзно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Хрю

21:02:34 02-12-2024

Гость (13:21:27 22-11-2024) Если там построить дом, то жильцы дома на Молодёной, 70 буду... Вы в курсе что все уже попережинились и чиновники и надзирающих. Рука руку моет.... Ну или оттирает. А так радостно что люди начали прозревать и видит чиновничий беспредел. Жалко только что дальше комментов кто-то слаб в отстаивании интересов простых жителей

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:38 22-11-2024

"Ветхие" двухэтажные дома с газовым отоплением, земельным участком и центральной канализацией. Сразу вспомнился фильм "Красотка": "Шесть дней и ночей это дорого, ты не потянешь". У меня небольшой дом, 64 квадрата - кухня и две комнаты. По соседству в многоэтажке (очень хороший кирпичный дом, ежедневно наблюдал строительство) торгуют 3-комнатную квартиру 65 квадратов - 12,5 миллионов. Дешевле нет смысла отдавать землю, на которой живёшь несколько десятилетий и в которую вложил немало труда. Комфорт: прогуляться по зелёной травке газона, сорвать свежую ягоду, полюбоваться цветущей яблоней. Даже смешно представить себе газон на 25-м этаже)))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:18 22-11-2024

Гость (14:39:38 22-11-2024) "Ветхие" двухэтажные дома с газовым отоплением, земельным уч... Да,именно в центре города "свежая ягода"! Приятного вам аппетита!!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:34 22-11-2024

Гость (17:04:18 22-11-2024) Да,именно в центре города "свежая ягода"! Приятного вам аппе... На расстоянии 100 метров и более от магистралей экологическая обстановка считается нормальной. У меня и от Ядринцева, и от Челюскинцев расстояние больше. Плюс гораздо больше зелени, нежели у новостроек, где в лучшем случае 3 ёлочки.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:47 22-11-2024

Гость (14:39:38 22-11-2024) "Ветхие" двухэтажные дома с газовым отоплением, земельным уч... Ты езжай в деревню и ходи там хоть по пояс в траве. Здесь город, понимаешь? В городе ягоды не рвут. Ну неуместны здесь ваши хибары.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:05:35 22-11-2024

Гость (17:04:47 22-11-2024) Ты езжай в деревню и ходи там хоть по пояс в траве. Здесь го... А можно я сам буду определять, как мне жить? У меня в собственности эта земля и этот дом. Я их сам обустроил и облагородил. А тут приходит некий дядя и хочет за мой счёт получить очень много денег. Наверное, надо походить с позиций взаимной выгоды, не правда ли? Поэтому свои завидущие и загребущие руки можете спрятать за спину.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:43 22-11-2024

Гость (14:39:38 22-11-2024) "Ветхие" двухэтажные дома с газовым отоплением, земельным уч... отвратительную ситуацию описываете. да в вашем газоне и ягоде ПДК свинца и прочей дряни превышена в 60 раз. У вас через 5 лет такой ягоды будет рак!! в черте города (!!) выращивать себе на пропитание овощи? да вы рехнутые?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
СОВЕСТЬ

23:06:46 22-11-2024

Гость (19:31:43 22-11-2024) отвратительную ситуацию описываете. да в вашем газоне и ягод... А не москаль- засланец ли пожаловал сюда с такими агитационными комментами? А тебя не смущает, что и воздухом таким же дышишь, нет? Давай, начни ещё всех убеждать, что в магазине всё экологически чистое продаётся 🤣
Обхохочешься просто над тобой, умник! По ходу ты и есть из тех, кто тянет свои поганые загребущие лапы к чужому имуществу и хочет поживиться? А не поперхнетесь? 😎

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

03:02:55 23-11-2024

Эти ""строители"" бабло стригут а не город благоустраивают. Во власти города нет разумных и с государственным мышлением людей. У всех в глазах одно бабло! В Барнауле надо было уже давно переносить административный центр города в сторону полевой застройки! Там можно было все на современном планирование все обустроить. Там и жилые кварталы для власти и прочее.....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

07:37:49 23-11-2024

А людей куда переселят - не на улицу случайно?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:40 23-11-2024

Ядринцева к Партизанской никто не расширил, когда сносили частный сектор под застройку. А здесь-то с чего вдруг?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:09 25-11-2024

Гость (13:22:21 22-11-2024) Слово "коррупция" Вам ничего не говорит?... навальненок что ли? причем тут коррупция?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:53 27-11-2024

Лучше бы занялись домами по строителей 2х этажки сыпятся и бараки деревянные стоят. Снесли и поставили бы нормальный дом. Например Строителей 40, привокзальная 85

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ежик

21:12:56 02-12-2024

Не советую связываться с новостройками, через пол года застройщики начнут сдаваться и долгострой будет. А возможно даже откровенные кидки

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров