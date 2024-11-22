Вместо завалюх. Землю на оживленном перекрестке в центре Барнаула готовят к застройке

Пока на площадке расположены частные дома

22 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

На первом фото расположение домов в утвержденном проекте планировки, на втором – предлагаемые изменения / Фото: скриншот проекта планировки / проектная компания "Планета"

В центре Барнаула готовят площадку для перспективного строительства. Участок расположен на пересечении ул. Молодежной и пер. Ядринцева. Сейчас здесь находятся ветхие частные дома. Вместо них предлагают построить Г-образный дом на 280 квартир. Для начала работ на площадке инвестору необходимо изменить планировки квартала: в утвержденном документе на участке "посажено" здание иной конфигурации. Чтобы внести корректировки в план застройки, мэрия организовала общественные обсуждения.

В утвержденной редакции документа в небольшом квартале, ограниченном ул. Молодежной, ул. Шевченко и пер. Ядринцева, запроектированы два дома: "свечка" и пятиподъездный корпус на 12-16 этажей. Вместо этих зданий предложено возвести два зеркальных дома. Каждый – на три подъезда.

В корпусе, который расположен на пересечении ул. Шевченко и пер. Ядринцева, предусмотрен детский сад на 40 мест и подземная стоянка на 90 мест. Сам дом рассчитан на 280 квартир.

Во второй многоэтажке (расположена на пересечении ул. Молодежной и пер. Ядринцева) предусмотрено 530 квартир. Точная этажность обоих домов пока не утверждена.

Общественные обсуждения проводят по инициативе предпринимателя Владимира Цыбанка. По информации открытых источников, он является владельцем компании "Сибирь монолит строй", которая занимается возведением административных зданий.

Справка

Группа кварталов "Строитель" – это территория, ограниченная пр. Строителей, ул. Партизанской, пер. Ядринцева, ул. Челюскинцев. План развития этого огромного участка, предполагающий снос частного сектора и возведение многоквартирных домов и социальных объектов, утвердили несколько лет назад. Однако регулярно в документ вносят изменения: застройщики меняют расположение, количество домов, их высотность и другие параметры. Сейчас в микрорайоне возводят несколько ЖК: на углу ул. Партизанской и пер. Ядринцева, на ул. Песчаной, на ул. Димитрова, на ул. Шевченко. Еще несколько площадок ожидают начала работ.