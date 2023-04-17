Ёлки, кирпичи и окна в небо. Как в Барнауле сносят часть моторного завода
Территорию готовят к строительству нового предприятия
17 апреля 2023, 06:15, ИА Амител
Бывшую территорию барнаульского моторного завода готовят к новому производству. Как ранее писал amic.ru, компания "Алтайлесмаш", выпускающая технику для сельского хозяйства, построит здесь несколько производственных зданий и административных корпусов. Участок, где развернётся строительство, расположен на пр. Космонавтов, 8/4, ещё летом прошлого года тут начали сносить старые постройки. До этого территория площадью больше 10 га была заброшена больше 10 лет. В 2013 году её приобрёл "ИнвестПроект", но фактически не использовал.
Сейчас от зданий осталось лишь полстены кирпичного корпуса, выходящего на Космонавтов, и деревья, которые, к слову, новый владелец намерен сохранить. Как выглядят руины бывшего завода – смотрите в нашем фоторепортаже.
Кстати, в прошлом году до активного сноса на территории побывал фотоохотник из Самары Арсений Котов. Он собирает по всей стране яркие останки советской архитектуры.
07:11:01 17-04-2023
Наверно, в этом капитализм и есть.Сломать одно. попытаться построить нечто ноое. может, что-то получится.Но инвестиций точно больше потребуется.
07:59:02 17-04-2023
Владимир В. (07:11:01 17-04-2023) Наверно, в этом капитализм и есть.Сломать одно. попытаться п... Сразу видно - не жил ты в СССР, не представляешь сколько "инвестиций" в те времена разбазаривалось и вкладывалось в пустоту ...