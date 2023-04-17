Ёлки, кирпичи и окна в небо. Как в Барнауле сносят часть моторного завода

Территорию готовят к строительству нового предприятия

17 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывшую территорию барнаульского моторного завода готовят к новому производству. Как ранее писал amic.ru, компания "Алтайлесмаш", выпускающая технику для сельского хозяйства, построит здесь несколько производственных зданий и административных корпусов. Участок, где развернётся строительство, расположен на пр. Космонавтов, 8/4, ещё летом прошлого года тут начали сносить старые постройки. До этого территория площадью больше 10 га была заброшена больше 10 лет. В 2013 году её приобрёл "ИнвестПроект", но фактически не использовал.









Моторный завод в 2010, 2017 и 2023 годах

Фото: yandex.ru/maps, amic.ru

Сейчас от зданий осталось лишь полстены кирпичного корпуса, выходящего на Космонавтов, и деревья, которые, к слову, новый владелец намерен сохранить. Как выглядят руины бывшего завода – смотрите в нашем фоторепортаже.































































































































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кстати, в прошлом году до активного сноса на территории побывал фотоохотник из Самары Арсений Котов. Он собирает по всей стране яркие останки советской архитектуры.



























Арсений Котов / t.me/northern_friend