Крупное производство построят на площадях бывшего моторного завода в Барнауле

Старые здания снесли почти год назад, а теперь новый собственник участка будет возводить шесть новых корпусов

16 марта 2023, 09:20, ИА Амител































































Проект завода / Фото: ООО "Структура"

На территории бывшего моторного завода на пр. Космонавтов в Барнауле построят новое производство. Компания "Алтайлесмаш", выпускающая гусеничную и колёсную технику для лесной промышленности и сельского хозяйства, намерена возвести несколько производственных зданий и административных корпусов. 15 марта проект застройки участка презентовали на градостроительном совете.

Кирпич и клумбы

Участок, где развернётся строительство, расположен на пр. Космонавтов, 8/4, – это территория бывшего моторного завода. Ещё летом 2022 года площадку начали готовить к "возрождению" и сносить старые постройки.

Снос на участке / Фото: ООО "Структура"

Площадь участка составляет 10 га. Здесь запроектированы шесть строений: проходная, административно-бытовой корпус, основной производственный корпус, литейное производство, перспективное производственное здание и склад готовой продукции. Стройку будут вести с очерёдностью: сначала компания возведёт склад, затем – административно-бытовой корпус и потом – производственные площади.

Как отметил архитектор компании "Структура", выполнявшей проект, на пр. Космонавтов выходят три здания в единой стилистике. Для разнообразия среды и удобства навигации фасады выполнят из разных материалов. Административно-бытовой корпус – в кирпиче, для литейного цеха используют металл, третий объём выполнят в дереве.

На территории будущего завода предусмотрели клумбы с многолетними растениями, а также деревья с различными по дизайну и материалу приствольными решётками. Материал решётки зависит от того, в зоне какого здания она находится: камень, металл или дерево.

"На участке много старых деревьев, стараемся их сохранить, укрупнить. Появляется, например, берёзовая роща. Парковка не "закатывается" вся в асфальт, а разбивается на зелёные зоны. Так мы делаем более разнообразной среду и менее урбанистичной", – отметил архитектор.

Достойный объект

При обсуждении проекта члены градсовета обратили внимание, что у будущего производства должна быть санитарно-защитная зона. Представитель компании-заказчика пояснил, что основной объект, который может создавать санзону, – литейное предприятие, для него возможна защитная зона в 200 метров.

Проект завода / Фото: ООО "Структура"

Депутат городской думы Евгений Носенко предложил архитекторам частично доработать проект. Он отметил, что расстояние от проспекта до проходной завода (оно запроектировано в 16 метров) не достаточно для принятия крупногабаритного транспорта.

"Длина автопоезда – 20 метров. Стандартная ситуация такая: приехал грузовик, ворота закрыты, он стоит. Добрая его двадцатипроцентная часть торчит и блокирует проезд. Эта постоянная ситуация на шинном [заводе]. Нужно глобально сдвинуть левый въезд внутрь участка, чтобы грузовики могли съехать с проспекта Космонавтов", – сказал Носенко.

Также, по его мнению, необходимо предусмотреть остановочный пункт для троллейбусов, подсветить тротуары.

Однако председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв отметил, что будущий завод – это инвестиционный проект, который курирует правительство края в лице Министерства промышленности. Поэтому предложил его одобрить.

"Мы тоже стараемся помочь, в том числе в оформлении документации, как органы местного самоуправления. Предлагаю одобрить проект с учётом мнений членов градсовета: те замечания, которые высказали проектировщики, они учтут. Объект интересный, подходы к проектированию достойные", – сказал он.