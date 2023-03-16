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Крупное производство построят на площадях бывшего моторного завода в Барнауле

Старые здания снесли почти год назад, а теперь новый собственник участка будет возводить шесть новых корпусов

16 марта 2023, 09:20, ИА Амител

Проект завода / Фото: ООО "Структура"

На территории бывшего моторного завода на пр. Космонавтов в Барнауле построят новое производство. Компания "Алтайлесмаш", выпускающая гусеничную и колёсную технику для лесной промышленности и сельского хозяйства, намерена возвести несколько производственных зданий и административных корпусов. 15 марта проект застройки участка презентовали на градостроительном совете.

Кирпич и клумбы

Участок, где развернётся строительство, расположен на пр. Космонавтов, 8/4, – это территория бывшего моторного завода. Ещё летом 2022 года площадку начали готовить к "возрождению" и сносить старые постройки.

Снос на участке / Фото: ООО "Структура"

Площадь участка составляет 10 га. Здесь запроектированы шесть строений: проходная, административно-бытовой корпус, основной производственный корпус, литейное производство, перспективное производственное здание и склад готовой продукции. Стройку будут вести с очерёдностью: сначала компания возведёт склад, затем – административно-бытовой корпус и потом – производственные площади.

Как отметил архитектор компании "Структура", выполнявшей проект, на пр. Космонавтов выходят три здания в единой стилистике. Для разнообразия среды и удобства навигации фасады выполнят из разных материалов. Административно-бытовой корпус – в кирпиче, для литейного цеха используют металл, третий объём выполнят в дереве.

На территории будущего завода предусмотрели клумбы с многолетними растениями, а также деревья с различными по дизайну и материалу приствольными решётками. Материал решётки зависит от того, в зоне какого здания она находится: камень, металл или дерево.

"На участке много старых деревьев, стараемся их сохранить, укрупнить. Появляется, например, берёзовая роща. Парковка не "закатывается" вся в асфальт, а разбивается на зелёные зоны. Так мы делаем более разнообразной среду и менее урбанистичной", – отметил архитектор.

Достойный объект

При обсуждении проекта члены градсовета обратили внимание, что у будущего производства должна быть санитарно-защитная зона. Представитель компании-заказчика пояснил, что основной объект, который может создавать санзону, – литейное предприятие, для него возможна защитная зона в 200 метров.

Проект завода / Фото: ООО "Структура"

Депутат городской думы Евгений Носенко предложил архитекторам частично доработать проект. Он отметил, что расстояние от проспекта до проходной завода (оно запроектировано в 16 метров) не достаточно для принятия крупногабаритного транспорта.

"Длина автопоезда – 20 метров. Стандартная ситуация такая: приехал грузовик, ворота закрыты, он стоит. Добрая его двадцатипроцентная часть торчит и блокирует проезд. Эта постоянная ситуация на шинном [заводе]. Нужно глобально сдвинуть левый въезд внутрь участка, чтобы грузовики могли съехать с проспекта Космонавтов", – сказал Носенко.

Также, по его мнению, необходимо предусмотреть остановочный пункт для троллейбусов, подсветить тротуары.

Однако председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьёв отметил, что будущий завод – это инвестиционный проект, который курирует правительство края в лице Министерства промышленности. Поэтому предложил его одобрить.

"Мы тоже стараемся помочь, в том числе в оформлении документации, как органы местного самоуправления. Предлагаю одобрить проект с учётом мнений членов градсовета: те замечания, которые высказали проектировщики, они учтут. Объект интересный, подходы к проектированию достойные", – сказал он.

Комментарии 31

  • Инфраструктура для работников? Вы серьезно? Работники работают, если что. Им в принципе всё это не нужно. Тогда какая логика строить всё это, если облик города - это забор? Да и какой смысл закрывать территорию? Неужели гуляющие возле фонтанов люди помешают работе завода? Глупость какая-то. А-ля СССР.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вопрос - зачем такие сложные и дорогие фасады промышленному предприятию? Пром предприятие должно быть технологичным и рентабельным!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Какая хорошая новость!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, архитектурный ансамбль!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Неужели гуляющие возле фонтанов люди помешают работе завода?- вы серьезно сейчас рассуждаете? Завод это производство. Прежде чем зайти на производственное предприятие каждый должен ознакомиться с техникой безопасности. По вашей логике, чем гуляющие возле литейной печи люди помешают работе завода?
    16 марта, Гость   Ответить
  • зачем такие сложные и дорогие фасады промышленному предприятию-- ваше предложение - из чего делать стены на промпроизводстве?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Да ничего там не построят. Максимум лесопилку смогут. Обычное шипение газов в лужу.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Старые корпуса были лучше.
    16 марта, Гость   Ответить
  • "Глупость какая-то. А-ля СССР. " Гость, а что, СССР - это плохо?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Что значит работникам не нужна инфраструктура? То есть погулять среди зелени в свой обеденный перерыв работникам не нужно? Пусть в цеху или в конторе работают безвылазно. В СССР к вашему сведению на территории предприятий были много деревьев, клумбы, лавочки, беседки, и даже некоторые предприятия держали садовника для ухода за всем этим. А на очень больших фермах был бассейн для работников. И это не считая столовых, буфетов, здравпункта и т.д. И что значит какой смысл закрывать территорию завода? То есть территория промпредприятия по вашему это ТЦ или парк?! Почему люди должны гулять по территории завода, а не по скверам и паркам? Нет скверов? Так это вопросы к властям, которые всю зеленые скверы под застройку выпилили, а не к заводу.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Работники работают, если что. Им в принципе всё это не нужно-- вы скорее всего никогда не были на производственном предприятии. У работников (если что) есть обеденный перерыв. На нашем предприятии во время обеденного перерыва очень многи прогуливаются по территории или сдят с книжками на лавочках под деревьями. Или по-вашему , зашел в 7-45 на завод и до 17-00 не смей от станка отойти?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Судя по комментариям, наше население реально оглупело!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Я бы сказал - отупело.
    16 марта, Гость   Ответить
  • А что, ЖК уже не в тренде? Или прокуроры зашевелились?
    16 марта, Гость   Ответить
  • На нашем предприятии во время обеденного перерыва очень многи прогуливаются по территории или сдят с книжками на лавочках под деревьями. _____ А потом плачутся, что зарплата ниже МРОТ - просидели с книжками под деревьями.
    16 марта, Гость   Ответить
  • _ А потом плачутся, что зарплата ниже МРОТ---во-первых, мы не жалуемся. У нас зарплаты вполне себе приличные. во-вторых,читайте внимательно: во время обеденного перерыва. Это законное время, принадлежащее работнику
    16 марта, Гость   Ответить
  • Развалили сначала Алтайский тракторный в Рубцовске, теперь строят в Барнауле, когда наконец начнут развивать города Алтайского края, тем самым давая молодёжи рабочие места и снижая отток населения с региона. Алтайский край это не только г. Барнаул!!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • В советское время на территории моторного завода было 3 оранжереи, 5 столовых. Про клумбы и аллеи уже не говорю. На радиозаводе была липовая рощица с беседками, фонтан. Давно было, могу что-то и подзабыть.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так не шипи. Завод уже работает много лет. Это просто расширение производства
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, строит частник, а не администрация
    16 марта, Гость   Ответить
  • Развалили сначала Алтайский тракторный в Рубцовске-----------так в Барнауле же не Тракторный завод строят. А АТЗ умер сам. Не нашлось покупателей на его продукцию
    16 марта, Гость   Ответить
  • В советское время на территории моторного завода было 3 оранжереи, 5 столовых. Про клумбы и аллеи уже не говорю. На радиозаводе была липовая рощица с беседками, фонтан. Давно было, могу что-то и подзабыть. О-хо-хо... сейчас на этой территории, вы бы видели... руины(((...центр города...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Инфраструктура для работников? Вы серьезно? . В Бийске был мэр Мосиевский. До того, как уйти в администрацию, он руководил ТЭЦ. При нем там навели порядок, разогнали наркоманов, стали платить достойную зарплату. Первое, что он сделал - это привел в порядок территорию. Мосиевский говорил: "Как люди могут производить, работая по колено в овне?" Когда работаешь в комфортной среде, то делаешь гораздо лучше и больше. А про открытую территорию это была шутка? Или Вы действительно считаете что по территории предприятия должны свободно гулять посторонние? Наверное для того, что бы в городе появилось дополнительная тысяча а то и две вакансий охранника? И пусть охраны будет больше чем остальных работников. Главное что горожане смогут приехать и погулять в скверах, заглянуть в производственные помещения (если охрана будет неостаточно бдительной).
    16 марта, Гость   Ответить
  • заглянуть в производственные помещения--- спереть что-нибудь со склада, попасть под трактор, пораниться стружкой, потрогать вращающийся шпиндель, сунуть руку в чан с расплавленным металлом, прибухнуть у фонтана
    16 марта, Гость   Ответить
  • Тот кто говорит "зачем комфортная территория для работников завода", это то поколение которое не знает что такое завод от слова совсем
    16 марта, Гость   Ответить
  • Нынешнее поколение, только недавно узнало словосочетание "производительность труда" в производстве, поэтому говорят, что кроме станка рабочему ничего не надо. Они даже не знают что при заводах были даже больницы, поликлиники, санатории, детские сады, пеонерские лагеря
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, я работал на Моторном 27 лет. Там было очень много для работников: столовые ,буфеты, внутренняя поликлиника. Человек приходит выпускать продукцию, максимально сохранив свое здоровье. А посторонним там делать нечего.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Ой, да у о чем вы ? Большинство комментаторов производство в глаза не видели. Кстати, одно время один из заводов устраивал экскурсии по производству ля желающих. Интересно сейчас устраивают или нет?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Теперь комментаторы с Амика, нывшие об отсутствии заводов в Барнауле, наконец-то смогут встать с дивана и найти работу
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, потому что в столовой жрать не на что.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Что за гундеж очередной, или есть альтернативное предложение?? Понятие производственной площадки, организации производства, в широком смысле, у вас- есть?? Ну а коли дельных предложений высказать не в состоянии, ну умишка пока не дотягивает, значит сидим далее, как говорится просиживаем заднее место.
    17 марта, Гость   Ответить
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