Эмоции через край и новый рекорд. Как на Алтае прошли соревнования по дрэг-рейсингу

Во время Кубка RDRC Сибирь удалось поставить новый рекорд скорости

15 июля 2023, 09:05, ИА Амител

Кубок RDRC Сибирь на Алтае/ фото: Мария Яцутко

В Алтайском крае впервые провели Кубок RDRC Сибирь. Это соревнования Всероссийского значения. Гонки проходили неделю назад, с 8 по 9 июля 2023 года, на аэродроме Панфилово. И в это же время здесь шли Краевые соревнования по дрэг-рейсингу.

Кубок RDRC Сибирь на Алтае/ фото: Мария Яцутко

Как сообщили организаторы мероприятия, за чемпионское звание боролись 116 пилотов, которые прибыли на Алтай из 17 городов России. Это: Барнаул, Рубцовск, Яровое, Красноярск, Железногорск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Лесосибирск, Новокузнецк, Киселевск, Хабаровск, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Горно-Алтайск, Абакан.

Кубок RDRC Сибирь на Алтае/ фото: Мария Яцутко

Среди спортсменов, которые принимали участие в гонках, были такие знаменитости, как Сергей Мудрик, Олег Крохин, Андрей Сердюков, Вадим Тимашев, Оксана Яковлева, Иван Грахов, Максим Соколков, Игорь и другие.

Кубок RDRC Сибирь на Алтае/ фото: Мария Яцутко

Эмоции зрителей и пилотов били через край. И это понятно: во время Кубка RDRC Сибирь удалось поставить новый рекорд скорости трассы аэродрома Панфилово.

Кубок RDRC Сибирь на Алтае/ фото: Мария Яцутко

Сделал это молодой пилот из города Томска Андрей Ганзин со своим автомобилем Nissan Skyline GT-R. Он сумел трижды преодолеть трассу в 402 метра всего за 8.1 секунду.

"Разница была лишь в сотых и тысячных секунды. В итоге, рекорд составил 8.128 секунды", - говорят организаторы.

Кубок RDRC Сибирь на Алтае/ фото: Мария Яцутко

Кто стал чемпионом?

КУБОК RDRC СИБИРЬ:

Класс FSA – Владимир Черкасов, Toyota Altezza (г. Новосибирск);

Класс FSL – Евгений Орешников, Toyota Sprinter (г. Барнаул);

Класс FSB – Игорь Патрушев, Audi RS3 (г. Красноярск)

Класс US – Андрей Ганзин, Nissan Skyline GT-R (г. Томск)

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ:

Класс FSL – Евгений Филатов, Toyota Chaser, (г. Новосибирск);

Класс FSA – Илья Овсянников, Toyota Levin (г. Барнаул);

Класс FSB – Александр Михеенко, BMW 330IX (г. Томск);

Класс US – Владимир Черкасов, Toyota Altezza (г. Новосибирск);

Класс US PRO – Андрей Ганзин, Nissan Skyline GT-R (г. Томск).

Когда пройдут следующие соревнования?

5–6 августа – на аэродроме Панфилово состоятся Кубок RDRC-Сибирь, всероссийское соревнование и Кубок Алтайского края;

2–3 сентября – здесь же пройдут межрегиональное и краевое соревнование по дрэг-рейсингу.

Организаторы соревнований – команда Drag Racing Siberia при поддержке Министерства спорта Алтайского края и RDRC (г. Москва)