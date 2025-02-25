Главные на Масленицу. Сколько на Алтае стоит приготовить блины и как они подорожали за год
За последние три года стоимость в среднем по стране выросла на 36,6%
25 февраля 2025, 14:41, ИА Амител
В Алтайском крае приготовление порции блинов на Масленицу, которую будут широко отмечать 2 марта, обойдется в 133 рубля. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за январь 2025 года для каждого субъекта РФ.
Для приготовления примерно 15-18 блинов понадобится:
- мука – 400 граммов;
- молоко – 500 миллилитров;
- сахар – 100 граммов;
- яйца – три штуки;
- сливочное масло – 20 граммов;
- подсолнечное масло – 40 миллилитров;
- соль по вкусу;
- щепотка соды либо немного разрыхлителя теста.
"В Алтайском крае стоимость приготовления порции блинов в 2025 году – 133 рубля. В 2024 году нужно было потратить 119 рублей", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай блины обойдутся дороже – 155 рублей, а годом ранее было 138 рублей. Самая высокая цена среди регионов Сибири – в Республике Тыва: 164 рубля (144 в 2024 году), а дешевле всего будут стоить в Омской области – 122 рубля (111).
Больше всего на приготовление блинов потратят жители Магаданской области – 242 рубля (201), это почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Самые дешевые – в республиках Адыгея и Мордовия: 115 рублей (115 и 103 соответственно).
Средняя стоимость по России – 141 рубль. Отмечается, что за последние три года цена приготовления блинов в стране выросла на 36,6%: в 2024 году она составляла 127 рублей, в 2023-м – 110, в 2022-м – 103.
14:54:34 25-02-2025
На поллитра молока 3 яйца и 100 г сахара? Это что за блины такие? На фото лепешки, а не блины
15:14:34 25-02-2025
да че вы я вот беру прокисшее молоко поллира и выливаю туда 1 яйцо и чуток муки и ага.
а сахар и столько класть точняк не надо. Для здоровья плохо очень
Отдайте сахар самогонщикам толку больше будет
15:51:03 25-02-2025
Всего 20 грамм сливочного масла на 15-18 блинов?Да они будут сухими и в горле застрянут.Что то чересчур экономно по сливочному маслу.