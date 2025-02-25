За последние три года стоимость в среднем по стране выросла на 36,6%

25 февраля 2025, 14:41, ИА Амител

Блины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае приготовление порции блинов на Масленицу, которую будут широко отмечать 2 марта, обойдется в 133 рубля. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за январь 2025 года для каждого субъекта РФ.

Для приготовления примерно 15-18 блинов понадобится:

мука – 400 граммов;

молоко – 500 миллилитров;

сахар – 100 граммов;

яйца – три штуки;

сливочное масло – 20 граммов;

подсолнечное масло – 40 миллилитров;

соль по вкусу;

щепотка соды либо немного разрыхлителя теста.

"В Алтайском крае стоимость приготовления порции блинов в 2025 году – 133 рубля. В 2024 году нужно было потратить 119 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай блины обойдутся дороже – 155 рублей, а годом ранее было 138 рублей. Самая высокая цена среди регионов Сибири – в Республике Тыва: 164 рубля (144 в 2024 году), а дешевле всего будут стоить в Омской области – 122 рубля (111).

Больше всего на приготовление блинов потратят жители Магаданской области – 242 рубля (201), это почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Самые дешевые – в республиках Адыгея и Мордовия: 115 рублей (115 и 103 соответственно).

Средняя стоимость по России – 141 рубль. Отмечается, что за последние три года цена приготовления блинов в стране выросла на 36,6%: в 2024 году она составляла 127 рублей, в 2023-м – 110, в 2022-м – 103.