Эндокринолог назвала витамины, очень важные для женского здоровья

Она отметила, что нужно следить за сбалансированным питанием

06 сентября 2024, 18:35, ИА Амител

Витамины и гантели / Фото: pxhere.com/ru/photo/705832

Сохранение здоровья женщин – это комплексный процесс. Витамины играют ключевую роль в нем. О главных витаминах для женского здоровья "Газете.ру" рассказала врач-эндокринолог Екатерина Бузинова.

По ее словам, витамин D отвечает за регуляцию кальция и фосфора, витамин B12 – за производство красных кровяных клеток, фолиевая кислота – за предотвращение дефектов развития нервной трубки у плода, витамин E – за защиту клеток от повреждений, а витамин C – за синтез коллагена и улучшение усвоения железа.

Также врач отметила важность омега-3 жирных кислот для снижения воспалений, поддержания сердечно-сосудистой системы и психического здоровья.

"Поддержание женского здоровья требует сбалансированного питания, которое включает все необходимые витамины и микроэлементы. Прежде чем начинать прием витаминных добавок, стоит проконсультироваться с врачом для определения индивидуальных потребностей", – заключила эндокринолог.