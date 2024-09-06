Эндокринолог назвала витамины, очень важные для женского здоровья
Она отметила, что нужно следить за сбалансированным питанием
06 сентября 2024, 18:35, ИА Амител
Сохранение здоровья женщин – это комплексный процесс. Витамины играют ключевую роль в нем. О главных витаминах для женского здоровья "Газете.ру" рассказала врач-эндокринолог Екатерина Бузинова.
По ее словам, витамин D отвечает за регуляцию кальция и фосфора, витамин B12 – за производство красных кровяных клеток, фолиевая кислота – за предотвращение дефектов развития нервной трубки у плода, витамин E – за защиту клеток от повреждений, а витамин C – за синтез коллагена и улучшение усвоения железа.
Также врач отметила важность омега-3 жирных кислот для снижения воспалений, поддержания сердечно-сосудистой системы и психического здоровья.
"Поддержание женского здоровья требует сбалансированного питания, которое включает все необходимые витамины и микроэлементы. Прежде чем начинать прием витаминных добавок, стоит проконсультироваться с врачом для определения индивидуальных потребностей", – заключила эндокринолог.
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