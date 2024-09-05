Нутрициолог рассказал, как витамины влияют на настроение

Специалист порекомендовала вести сбалансированное питание

05 сентября 2024, 16:30, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/548114

Нутрициолог Ирина Гейкало, эксперт международной компании Coral Club, предупреждает о риске развития депрессии при недостатке питательных веществ. Она подчеркнула важность различных витаминов и минералов для нормального функционирования нервной системы, пишет "Лента".

Гейкало обратила внимание на то, что современный образ жизни часто провоцирует дефицит витаминов и микроэлементов. Для его профилактики она рекомендует разнообразное и сбалансированное питание, а также регулярные обследования для выявления дефицитов.

В завершение эксперт напомнила о важности физической активности, умении справляться со стрессом и отказе от вредных привычек для улучшения психического здоровья и качества жизни.