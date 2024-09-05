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Нутрициолог рассказал, как витамины влияют на настроение

Специалист порекомендовала вести сбалансированное питание

05 сентября 2024, 16:30, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/548114
Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/548114

Нутрициолог Ирина Гейкало, эксперт международной компании Coral Club, предупреждает о риске развития депрессии при недостатке питательных веществ. Она подчеркнула важность различных витаминов и минералов для нормального функционирования нервной системы, пишет "Лента".

Гейкало обратила внимание на то, что современный образ жизни часто провоцирует дефицит витаминов и микроэлементов. Для его профилактики она рекомендует разнообразное и сбалансированное питание, а также регулярные обследования для выявления дефицитов.

В завершение эксперт напомнила о важности физической активности, умении справляться со стрессом и отказе от вредных привычек для улучшения психического здоровья и качества жизни.

здоровое питание

Комментарии 7

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Гость

16:52:49 05-09-2024

на настроение влияют гормоны, а не витамины

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Элен без ребят

20:08:30 05-09-2024

Гость (16:52:49 05-09-2024) на настроение влияют гормоны, а не витамины... но витамины и минералы влияют на выработку гормонов.

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Гость

09:02:01 06-09-2024

нет не влияют, изучите вопрос

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Гость

17:03:21 05-09-2024

Этот спец-даже не врач, очередная кликуха, для сбора денеХ

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Гость

17:07:17 05-09-2024

Нутрициолог - новомодный балабол с дипломом.

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Гость

17:16:38 05-09-2024

Кроме внутрициолога она еще и парафинофармацэфт (судя по фоткам в яндексе)... Девки, придерживайте плавки и на учебу к коучу! Бегом, ломая ноги!!! Быстро станите успешными и над своими соседками по парте будете издеваться. Может быть на вас еще и пацаны с соседней парты внимание обратят.. Если вам повезет и вы ноги не поломаете, а только выверните..

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Гость

17:21:35 05-09-2024

На настроение очень хорошо может повлиять грамм 200-300 коньячку)

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