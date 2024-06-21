Эндокринолог посоветовала отказаться от употребления сои
Продукт, по словам специалиста, негативно влияет на поджелудочную
21 июня 2024, 18:05, ИА Амител
Соевые бобы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015730
Здоровье человека во многом зависит от работы щитовидной железы, говорит эндокринолог клиники La Salute Мария Елесина. В комментарии для "Ленты.ру" она призвала отказаться от некоторых продуктов.
Вредят щитовидке сладости, газированные напитки, полуфабрикаты, соя, глютен и овощи семейства крестоцветных.
"Убрать из рациона также стоит глютен, который в больших количествах содержится в злаковых растениях. Любая выпечка при проблемах с щитовидкой лишь усугубляет ее состояние", – сказала Елесина.
20:14:17 21-06-2024
Сою напихали во все продукты, ничего нельзя!
21:45:00 21-06-2024
Как это- нельзя крестоцветные? Капусту рекомендуют для здоровья молочных желез, бады делают из брокколи, маммологи назначают. Сою тоже рекомендуют гинекологи как источник фитоэстрогенов. А эндокринологи,оказывается, против, или это конкретно данный эндокринолог против?....
10:48:57 22-06-2024
Гость (21:45:00 21-06-2024) Как это- нельзя крестоцветные? Капусту рекомендуют для здоро... так это нельзя. крестоцветные на несколько часов способствуют прекращению выработки гормонов щж. а ваши гинекологи, простите, дураки, если топят за сою. соя деляет тёток с сиськами четвертого размера и фигурой типа "груша" из мужиков. да и далеко не всем женщинам полезны фитоэстрогены. некоторых они приведут к онкологу.
15:14:30 23-06-2024
А эндокринологи,оказывается, против, или это конкретно данный эндокринолог против?
Нет,не только этот,но ещё и Мизандари, в свободное время летчик,и Хачикян из Дилижана.А вообще,сколько врачей,столько и мнений.