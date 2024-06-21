Эндокринолог посоветовала отказаться от употребления сои

Продукт, по словам специалиста, негативно влияет на поджелудочную

21 июня 2024, 18:05, ИА Амител

Соевые бобы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015730

Здоровье человека во многом зависит от работы щитовидной железы, говорит эндокринолог клиники La Salute Мария Елесина. В комментарии для "Ленты.ру" она призвала отказаться от некоторых продуктов.

Вредят щитовидке сладости, газированные напитки, полуфабрикаты, соя, глютен и овощи семейства крестоцветных.