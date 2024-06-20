Врач рассказал, чем опасна игра в "Хомяка"
Игра может негативно повлиять на осанку, зрение, психоэмоциональное состояние
20 июня 2024, 17:06, ИА Амител
Травматолог-ортопед Максим Смола из московского медицинского центра "Будь Здоров" предупреждает: активная игра в Hamster Kombat на платформе Telegram может привести к развитию патологии суставов кисти. Об этом сообщает "Газета.ру".
В игре вы управляете виртуальным CEO криптовалютной биржи, используя мелкую моторику рук. Но длительное выполнение таких работ может привести к воспалению суставов кистей, мягких тканей и магистральных нервных стволов, а также к появлению гигром или воспалению сухожилий.
Симптомы включают онемение, покалывание и жжение в области пальцев с первого по четвертый, а также ноющие или жгучие боли. Гигрома – это образование под кожей, которое вызывает боли.
Кроме того, игра может негативно повлиять на осанку, зрение, психоэмоциональное состояние.
18:19:37 20-06-2024
Зачем вы кормите это мошенническое предложение? Удалите и не вводите людей в заблуждение
20:27:18 20-06-2024
Алексей (18:19:37 20-06-2024) Зачем вы кормите это мошенническое предложение? Удалите и не...
Алексей, это просто игра. Не более, чем когда-то покемоны, от которых тоже многие недоврачи с ума сходили. Наигрались и забыли. Чем ваши танчики лучше? Где некоторые особи недалекие зарплаты просаживают. Тут хоть вложений никто не требует. А учит играть на биржах.
Не буду писать, сколько я на предыдущем кликере вывел. Леш, это больше твоей зарплаты за месяц. Никому ничего доказывать не буду. Играть не призываю.
12:28:34 21-06-2024
Алексей (18:19:37 20-06-2024) Зачем вы кормите это мошенническое предложение? Удалите и не...
А в чем мошенничество заключается?