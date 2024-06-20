Врач рассказал, чем опасна игра в "Хомяка"

Игра может негативно повлиять на осанку, зрение, психоэмоциональное состояние

20 июня 2024, 17:06, ИА Амител

Человек со смартфоном / Фото: pxhere.com

Травматолог-ортопед Максим Смола из московского медицинского центра "Будь Здоров" предупреждает: активная игра в Hamster Kombat на платформе Telegram может привести к развитию патологии суставов кисти. Об этом сообщает "Газета.ру".

В игре вы управляете виртуальным CEO криптовалютной биржи, используя мелкую моторику рук. Но длительное выполнение таких работ может привести к воспалению суставов кистей, мягких тканей и магистральных нервных стволов, а также к появлению гигром или воспалению сухожилий.

Симптомы включают онемение, покалывание и жжение в области пальцев с первого по четвертый, а также ноющие или жгучие боли. Гигрома – это образование под кожей, которое вызывает боли.

Кроме того, игра может негативно повлиять на осанку, зрение, психоэмоциональное состояние.