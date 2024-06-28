Эндокринолог рассказал о полезных свойствах сахара

Этот продукт, как отметил специалист, может не только вредить, но и приносить пользу

28 июня 2024, 21:21, ИА Амител

Клубника на сахаре / Фото: pxhere.com/ru/photo/622835

Белый сахар может навредить организму, только если употреблять его в неограниченном количестве, рассказала эндокринолог Альбина Комиссарова в беседе с изданием "Доктор Питер".

По словам врача, сахар – это источник быстрой энергии.

"В сахаре содержатся простые углеводы, которые дают прилив сил, так необходимый перед или после тренировки. Поэтому если вам нужен быстрый заряд энергии перед физической нагрузкой, съешьте что-нибудь сладкое", – советует Комиссарова.

Сахар также помогает продуктивной работе мозга. Врач напомнила, что во время экзаменов можно есть шоколад. Помимо этого, добавила Комиссарова, сахар способствует выработке гормонов радости, улучшает вкус блюд (например, борща, томатного соуса, омлета), вносит разнообразие в рацион, выступая в роли консерванта и способствуя ферментации.