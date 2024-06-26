Ученые рассказали, как еда влияет на уровень интеллекта человека

Чтобы сохранить ум, рекомендуют добавлять в рацион полезные продукты

26 июня 2024, 12:48, ИА Амител

Бургеры / Фото: pxhere.com/ru/photo/7277

Французские ученые выяснили, что любимое блюдо человека может многое рассказать о его интеллекте. Об этом сообщает Рg12.

Регулярное потребление рафинированных углеводов, фастфуда, сладких газированных напитков и соков с высоким содержанием сахара может привести к ухудшению когнитивных функций мозга.

Предпочтение полуфабрикатов, содержащих много консервантов и искусственных добавок, также может быть связано с низким интеллектом.

Чтобы сохранить здоровье своего мозга и улучшить когнитивные функции, необходимо включить в рацион больше полезных продуктов, таких как овощи, фрукты, орехи и рыба.