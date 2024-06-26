Ученые рассказали, как еда влияет на уровень интеллекта человека
Чтобы сохранить ум, рекомендуют добавлять в рацион полезные продукты
26 июня 2024, 12:48, ИА Амител
Бургеры / Фото: pxhere.com/ru/photo/7277
Французские ученые выяснили, что любимое блюдо человека может многое рассказать о его интеллекте. Об этом сообщает Рg12.
Регулярное потребление рафинированных углеводов, фастфуда, сладких газированных напитков и соков с высоким содержанием сахара может привести к ухудшению когнитивных функций мозга.
Предпочтение полуфабрикатов, содержащих много консервантов и искусственных добавок, также может быть связано с низким интеллектом.
Чтобы сохранить здоровье своего мозга и улучшить когнитивные функции, необходимо включить в рацион больше полезных продуктов, таких как овощи, фрукты, орехи и рыба.
13:41:03 26-06-2024
Всё полезно, что в рот полезло...! ©
14:07:54 26-06-2024
Гость (13:41:03 26-06-2024) Всё полезно, что в рот полезло...! ©... так-таки и все? и даже?
16:13:43 26-06-2024
Гость (13:41:03 26-06-2024) Всё полезно, что в рот полезло...! ©... Не у Саши Грей случаем фразу подслушали? ))))
14:00:34 26-06-2024
Может быть запретить НЕ полезные продукты...!?
14:37:46 26-06-2024
Гость (14:00:34 26-06-2024) Может быть запретить НЕ полезные продукты...!?... а может быть это вообще не ваше дело?
кто ест вкусную и полезную пищу - будет жив и здоров.
а другие - отдуплятся.
и всё.
14:50:26 26-06-2024
Гость (14:37:46 26-06-2024) а может быть это вообще не ваше дело?кто ест вкусную и п... Анатолий Борисович? Чубайс!?... Это вы?...
Я что-то слышал о вашей теории, что кто-то не вписался в рынок...
15:11:49 26-06-2024
Гость (14:50:26 26-06-2024) Анатолий Борисович? Чубайс!?... Это вы?...Я что-то слыша... и как, помог вам Анатолий Борисович своей теорией? действенная прививка?
p.s. вообще-то можно по свойски - Анатолий Борисович.
в России Анатолий Борисович - один.
16:20:41 26-06-2024
Гость (14:50:26 26-06-2024) Анатолий Борисович? Чубайс!?... Это вы?...Я что-то слыша...
Какой же он Борисыч если он Мойше Израилевич
19:15:30 26-06-2024
Должно быть, наша "Ылита" чересчур много сахара жрёт, а?