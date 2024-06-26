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Ученые рассказали, как еда влияет на уровень интеллекта человека

Чтобы сохранить ум, рекомендуют добавлять в рацион полезные продукты

26 июня 2024, 12:48, ИА Амител

Бургеры / Фото: pxhere.com/ru/photo/7277
Бургеры / Фото: pxhere.com/ru/photo/7277

Французские ученые выяснили, что любимое блюдо человека может многое рассказать о его интеллекте. Об этом сообщает Рg12. 

Регулярное потребление рафинированных углеводов, фастфуда, сладких газированных напитков и соков с высоким содержанием сахара может привести к ухудшению когнитивных функций мозга.

Предпочтение полуфабрикатов, содержащих много консервантов и искусственных добавок, также может быть связано с низким интеллектом. 

Чтобы сохранить здоровье своего мозга и улучшить когнитивные функции, необходимо включить в рацион больше полезных продуктов, таких как овощи, фрукты, орехи и рыба.

медицина Продукты

Комментарии 9

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Гость

13:41:03 26-06-2024

Всё полезно, что в рот полезло...! ©

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Гость

14:07:54 26-06-2024

Гость (13:41:03 26-06-2024) Всё полезно, что в рот полезло...! ©... так-таки и все? и даже?

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Доктор Кот

16:13:43 26-06-2024

Гость (13:41:03 26-06-2024) Всё полезно, что в рот полезло...! ©... Не у Саши Грей случаем фразу подслушали? ))))

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Гость

14:00:34 26-06-2024

Может быть запретить НЕ полезные продукты...!?

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Гость

14:37:46 26-06-2024

Гость (14:00:34 26-06-2024) Может быть запретить НЕ полезные продукты...!?... а может быть это вообще не ваше дело?
кто ест вкусную и полезную пищу - будет жив и здоров.
а другие - отдуплятся.
и всё.

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Гость

14:50:26 26-06-2024

Гость (14:37:46 26-06-2024) а может быть это вообще не ваше дело?кто ест вкусную и п... Анатолий Борисович? Чубайс!?... Это вы?...
Я что-то слышал о вашей теории, что кто-то не вписался в рынок...

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Мусик

15:11:49 26-06-2024

Гость (14:50:26 26-06-2024) Анатолий Борисович? Чубайс!?... Это вы?...Я что-то слыша... и как, помог вам Анатолий Борисович своей теорией? действенная прививка?
p.s. вообще-то можно по свойски - Анатолий Борисович.
в России Анатолий Борисович - один.

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Гость

16:20:41 26-06-2024

Гость (14:50:26 26-06-2024) Анатолий Борисович? Чубайс!?... Это вы?...Я что-то слыша...
Какой же он Борисыч если он Мойше Израилевич

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Гость

19:15:30 26-06-2024

Должно быть, наша "Ылита" чересчур много сахара жрёт, а?

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