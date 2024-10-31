Эндокринолог рассказал о пользе тыквы

Специалист порекомендовала запекать тыкву с добавлением масла

31 октября 2024, 16:50, ИА Амител

Тыква / Фото: pxhere.com/ru/photo/1335461

Мария Калошина, эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, рассказала РИА Новости о пользе тыквы.

Тыква, по ее словам, отличный продукт для людей с избыточным весом, содержащий витамин Т (L-карнитин), ускоряющий обмен веществ и способствующий сжиганию жира и снижению уровня холестерина. Тыква богата витамином К, полезным для свертываемости крови, предотвращения остеопороза и усвоения витамина D, что помогает избежать рахита. В ней много цинка, поддерживающего иммунитет, снижающего уровень кортизола и сахара в крови, предотвращающего инсулинорезистентность. Употребление тыквы улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

Врач рекомендовала запекать тыкву с добавлением масла, но лучше после приготовления, так как витамины в ней жирорастворимые.

Тыкву можно добавлять в выпечку, салаты и фарш, что снижает калорийность котлет, делает их сочными и придает сладковатый вкус.