Эндокринолог рассказал о пользе тыквы
Специалист порекомендовала запекать тыкву с добавлением масла
31 октября 2024, 16:50, ИА Амител
Мария Калошина, эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, рассказала РИА Новости о пользе тыквы.
Тыква, по ее словам, отличный продукт для людей с избыточным весом, содержащий витамин Т (L-карнитин), ускоряющий обмен веществ и способствующий сжиганию жира и снижению уровня холестерина. Тыква богата витамином К, полезным для свертываемости крови, предотвращения остеопороза и усвоения витамина D, что помогает избежать рахита. В ней много цинка, поддерживающего иммунитет, снижающего уровень кортизола и сахара в крови, предотвращающего инсулинорезистентность. Употребление тыквы улучшает состояние волос, ногтей и кожи.
Врач рекомендовала запекать тыкву с добавлением масла, но лучше после приготовления, так как витамины в ней жирорастворимые.
Тыкву можно добавлять в выпечку, салаты и фарш, что снижает калорийность котлет, делает их сочными и придает сладковатый вкус.
17:17:35 31-10-2024
Врач рекомендовала запекать тыкву с добавлением масла, которое лучше добавлять после приготовления, так как витамины в ней жирорастворимые. ---- А как это понять? Так добавлять масло при запекании или нет. Вторая часть предложения противоречит первой. Непонятно(((
08:12:38 01-11-2024
Гость (17:17:35 31-10-2024) Врач рекомендовала запекать тыкву с добавлением масла, котор... Ну что непонятно? Приготовили, например, запекли, а потом уже добавили масло.
18:39:46 31-10-2024
Лучше мёдом смазать.
20:29:18 31-10-2024
Дилетант, а не врач. Тыква запеченная как раз повышает сахар.