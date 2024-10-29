Иммунолог опровергла слухи о пользе продуктов с пребиотиками и пробиотиками
Их добавление в еду не имеет особого смысла
29 октября 2024, 18:50, ИА Амител
Специалист в области микробиологии и иммунологии Андреа Лав в интервью для журнала Men’s Health рассказала, что использование специальных продуктов для улучшения работы кишечника – это, скорее, маркетинговый ход, направленный на привлечение покупателей.
Лав объяснила, что все продукты, которые предназначены для улучшения работы кишечника, содержат пребиотики и пробиотики. По ее словам, эти вещества полезны для здоровья, но не являются уникальными.
Иммунолог также отметила, что пребиотики – это обычная клетчатка, которая содержится в овощах, злаках и фруктах. Пробиотики же – это микроорганизмы, которые присутствуют в ферментированных продуктах, таких как кефир и квашеная капуста.
Микробиолог Джек Гилберт выразил мнение, что добавление искусственных пробиотиков в продукты не имеет особого смысла. Он подчеркнул, что большинство пробиотиков слишком чувствительны и часто погибают под воздействием желудочного сока.
07:59:48 30-10-2024
Спустя 25 лет узнали...