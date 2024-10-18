Эндокринолог рассказал, почему люди полнеют осенью

Причина заключается в недостатке определенного гормона

18 октября 2024, 20:40, ИА Амител

Осенний лист / Фото: pxhere.com/ru/photo/1682942

Врач Елена Островская объяснила россиянам, почему осенью многие люди набирают вес. По ее словам, это связано с уменьшением светового дня и изменением температуры воздуха, пишет "Лента".

Эндокринолог отметила, что чаще всего причиной набора веса в межсезонье является недостаток серотонина, который вырабатывается в организме под воздействием солнечного света. Из-за пасмурной погоды и отсутствия солнца люди могут испытывать подавленность и хандру. В результате они начинают есть больше жирной и сладкой пищи, чтобы компенсировать недостаток "гормона радости".

Кроме того, начало учебного года также может стать причиной стресса. Дети, взрослые и студенты вынуждены адаптироваться к новому режиму, что негативно сказывается на их настроении. При этом физическая активность снижается, что приводит к набору лишнего веса.