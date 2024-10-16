Врач раскрыла простой способ снизить риск инфаркта и инсульта

Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания поможет 20-минутный дневной сон

16 октября 2024, 12:45, ИА Амител

Сон / Источник фото: https://pxhere.com/

Доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяна Крымцева заявила, что 20-минутный дневной сон снижает риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщают "Известия".

По словам эксперта, во сне организм "тестирует" работу всех систем и органов, а также восстанавливается и вырабатывает необходимые гормоны. Недосып увеличивает риск проблем с сердцем, сосудами и желудочно-кишечным трактом.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, врач советует обзавестись привычкой спать 10-30 минут в период с 13:00 до 15:00. Для этого не обязательно ложиться в кровать – можно подремать в кресле или на диване, желательно в тишине.