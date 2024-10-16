Врач раскрыла простой способ снизить риск инфаркта и инсульта
Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания поможет 20-минутный дневной сон
16 октября 2024, 12:45, ИА Амител
Доцент кафедры фундаментальных дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Татьяна Крымцева заявила, что 20-минутный дневной сон снижает риск инфаркта и инсульта. Об этом сообщают "Известия".
По словам эксперта, во сне организм "тестирует" работу всех систем и органов, а также восстанавливается и вырабатывает необходимые гормоны. Недосып увеличивает риск проблем с сердцем, сосудами и желудочно-кишечным трактом.
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, врач советует обзавестись привычкой спать 10-30 минут в период с 13:00 до 15:00. Для этого не обязательно ложиться в кровать – можно подремать в кресле или на диване, желательно в тишине.
"Такая дремота улучшит работу очень многих систем организма. Исследования показали, что примерно на 50% улучшается концентрация внимания, на 30% – память. Снижается риск возникновения состояний инфаркта, инсульта", – объяснила эксперт.
13:14:35 16-10-2024
А почему ГосДума молчит по этому поводу? Законодательно спать по полчаса после обеда и так победим!
16:33:34 16-10-2024
Дюша (13:14:35 16-10-2024) А почему ГосДума молчит по этому поводу? Законодательно спат... Они и так спят днём и. далеко, не по 20 минут....
13:17:50 16-10-2024
врочи советуют инфарктникам и инсультнтиткам:
- тяжести более 5 кил не поднимать
- резко не вставать
- сегс 1 раз в год (в процессе контролировать АД)
- вот теперь - тихий час.
остается только получить у кастеляншы белую простынь и такого ж безцветгного цвета тапки. и не напрягать дохтора.