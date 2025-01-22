Эндокринолог рассказала, почему могут выпадать волосы
Причиной может стать недостаток витаминов и микроэлементов
22 января 2025, 09:30, ИА Амител
Волосы / Источник фото: unsplash.com
Стало известно, из-за чего волосы могут выпадать в большом количестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога московской поликлиники № 220 Анну Невольникову.
К выпадению волос может привести нехватка витамина D.
"Недостаток некоторых витаминов и микроэлементов может стать причиной выпадения волос. Например, дефицит витамина D", – рассказала Невольникова.
Помимо этого, врач отметила, что сечение волос, их сухость и тусклость может быть связана с дефицитом железа.
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