Трихолог объяснила "эпидемию" облысения у подростков пристрастием к вейпам

Врачи отмечают, что алопеция значительно "помолодела"

20 января 2025, 11:01, ИА Амител

Волосы / Фото: unsplash.com / Christopher Campbell

Подростки стали чаще сталкиваться с потерей волос из-за нездорового образа жизни, в том числе и курения вейпов. Как сообщает NewsNN, так "эпидемию" облысения среди молодежи объяснила врач-трихолог Татьяна Варенова.

Отмечается, что медики стали все чаще замечать в своих кабинетах подростков со второй-третьей степенью облысения. Отчасти это связано с большим вниманием к своему внешнему виду и большой осведомленностью о способах борьбы с потерей волос среди молодого поколения. Однако есть и другие факторы.

По словам Вареновой, снижение возраста развития алопеции связано с образом жизни современного поколения. Несбалансированное питание, злоупотребление фастфудом, энергетиками, недостаток сна, стресс и курение вейпов негативного сказываются на состоянии волосяного покрова.

Также трихолог обвинила в происходящем вирусные инфекции. В частности, коронавирус все еще влияет на потерю волос у мужчин.