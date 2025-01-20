Трихолог объяснила "эпидемию" облысения у подростков пристрастием к вейпам
Врачи отмечают, что алопеция значительно "помолодела"
20 января 2025, 11:01, ИА Амител
Подростки стали чаще сталкиваться с потерей волос из-за нездорового образа жизни, в том числе и курения вейпов. Как сообщает NewsNN, так "эпидемию" облысения среди молодежи объяснила врач-трихолог Татьяна Варенова.
Отмечается, что медики стали все чаще замечать в своих кабинетах подростков со второй-третьей степенью облысения. Отчасти это связано с большим вниманием к своему внешнему виду и большой осведомленностью о способах борьбы с потерей волос среди молодого поколения. Однако есть и другие факторы.
По словам Вареновой, снижение возраста развития алопеции связано с образом жизни современного поколения. Несбалансированное питание, злоупотребление фастфудом, энергетиками, недостаток сна, стресс и курение вейпов негативного сказываются на состоянии волосяного покрова.
Также трихолог обвинила в происходящем вирусные инфекции. В частности, коронавирус все еще влияет на потерю волос у мужчин.
11:43:44 20-01-2025
а еще онанизм и атеизм
12:05:41 20-01-2025
гость (11:43:44 20-01-2025) а еще онанизм и атеизм... Так вот в чем дело
12:38:28 20-01-2025
гость (11:43:44 20-01-2025) а еще онанизм и атеизм... Солнце воздух онанизм укрепляют организм
12:09:24 20-01-2025
волосы выпадают при свч облучении. Антенны сотовой связи понатыканы в городе так что излучают прямо рядом с жилыми домами всех подряд. А вы грите вейпы! фигейпы
12:44:54 20-01-2025
Фантастический бред...Уже не знают куда засунуть свою тупорылую пропаганду запрета курения. Абсолютно согласен с мнением выше. Излучение сотовых, мониторов, вайфаи и прочее загрязнение эфира.
12:54:14 20-01-2025
Про табак и алкоголь ни чего не упомянул... С этим всё норм, да?
15:15:51 20-01-2025
Реzидент (12:54:14 20-01-2025) Про табак и алкоголь ни чего не упомянул... С этим всё норм,... табак и алкоголь влияют на печень. Эту передозировку сразу видно - желтые пальцы, опухшие веки но на лысину это не влияет
влияет свч. вы по горду пройдите тыщи мест где воткнули вышки приляпали излучатели и все это прямо напротив окон домов. Например по 80 гвардейской пройдите от остановки квартал. За общежитием и училищем там где стоянка была и гостиница построили офисник и сверху присобачили излучатель который смотрит прямо в окна пятиэтажкам. А это -потеря волос и белокровие и последствия как от облучения радиацией - природа явления одинаковая
кроме того взрывы в 1950-1980 на семипалатинском полигоне и шлейф выброса радиоактивных осадков, подрыв ракетных шахт в 1990х по договору СНВ когда желтые дожди шли, старты с байконура когдла ступени падали и гептил в осадках был, Даже то что сыпят на дороги реагент который летом в виде пыли попадает в легкие, итд итп. Даже пластик ктороый распадается на кусочки по микрону и попадает везде в человека - в мозг, легкие, сердце итд итп - вот это все и влияет. Не надо гнать на водку и курево. Водка да будет вам известно наоборот выводит радиацию из организма