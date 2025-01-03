Эндокринолог рассказала, почему желающим похудеть опасно пропускать завтрак

Калорийность первого приема пищи должна быть более трети от общего рациона

03 января 2025, 11:20, ИА Амител

Еда / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В период активного похудения врачи не рекомендуют пропускать завтраки. Специалисты отмечают, что из-за этого человек может съесть больше нормы в обеденное время.

"Даже в период похудения важно не пропускать завтрак. Его калорийность должна составлять около 35% от общего рациона. Пропуская утренний прием пищи, появляется риск съесть в обед больше положенного", – заявила РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Еще одни залог успешного похудения – научиться находить разницу между голодом и жаждой. Как отметила эндокринолог, по статистике 80% желающих есть на самом деле испытывают жажду. Для того чтобы проверить ощущения, следует выпить 200 миллилитров воды и проанализировать свое состояние через некоторое время.