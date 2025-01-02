Нарколог назвал эффективные способы снять симптомы похмелья
Среди них — пить больше жидкости и хорошо выспаться
02 января 2025, 07:00, ИА Амител
Похмелье – это состояние отравления продуктами распада этанола, рассказал "Ленте.ру" нарколог Азат Асадуллин.
Симптомы включают тошноту, головную боль, жажду и слабость. Для облегчения этого состояния важно восстановить водно-солевой баланс, употребляя много жидкости: воду, травяной чай и минеральную воду.
Кисломолочные продукты, такие как айран и тан, также полезны для восстановления организма. При этом следует избегать кофе и крепкого чая, так как они могут усугубить обезвоживание, предупреждает специалист.
Кроме того, он рекомендовал хорошо выспаться и проветрить помещение. Также могут помочь витамины B1, B6 и C, янтарная кислота и метадоксин, которые ускоряют обмен веществ и выводят токсины из печени.
07:58:11 02-01-2025
Стакан горькой поможет снять похмельный синдром, продолжаем встречать новый год!!! Ура товарищи!!! 🤮😳😎🤗
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враньё
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15:12:58 02-01-2025
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