Эндрю Гарфилд может вернуться к роли Человека-паука в новых "Мстителях"

По слухам, актеру предложили присоединиться к киновселенной Marvel

16 августа 2023, 06:55, ИА Амител

Кадр из видео

Актер Эндрю Гарфилд, который исполнял роль Питера Паркера в фильмах серии "Новый Человек-паук", может вернуться в кинокомиксы. Об этом написал инсайдер CanWeGetToas.

По его словам, генеральный продюсер киновселенной "Марвел" Кевин Файги предложил Гарфилду сыграть в новом фильме о "Мстителях". Какую именно роль он может исполнить, не уточняется, но предполагается, что он снова может сыграть "дружелюбного соседа".

Гарфилд возвращался к роли Человека-паука в фильме "Человек-паук: нет пути домой". После этого актер говорил о том, что может вновь примерить костюм, если получит предложение.