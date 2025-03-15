Энергетики Барнаула освоили новые технологии для интеллектуального учета электроэнергии

Специалисты прошли обучение в Новосибирске

15 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Роман Воронков (справа) и Андрей Барков / Фото организатора / bges.ru

Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) и Барнаульская сетевая компания (БСК) инвестируют в обучение специалистов для работы с современными системами учета электроэнергии, сообщили в пресс-службе БГЭС.

Организации следят за новинками в области интеллектуальных систем, поскольку застройщики сдают объекты с оборудованием, обеспечивающим присоединение приборов учета к интеллектуальной системе учета (ИСУ). А потому ресурсовики обязаны уметь его обслужить: правильно производить настройки и при необходимости устранять неисправности.

Для этого начальник отдела интеллектуальных систем учета Роман Воронков и инженер службы автоматизированных информационно-измерительных систем Андрей Барков прошли обучение в новосибирской компании "Вега-Абсолют". Эта фирма разрабатывает базовые станции для присоединения к ИСУ и поставляет оборудование барнаульским застройщикам.

Фото организатора / bges.ru

Обучение проходило 4 и 5 марта в Новосибирске. Воронков и Барков познакомились с производственными мощностями "Вега-Абсолют" и увидели полный цикл работы ИСУ. После обучения они сдали тесты и получили сертификаты, подтверждающие их знания и умения в этой области.