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Энергетики Барнаула освоили новые технологии для интеллектуального учета электроэнергии

Специалисты прошли обучение в Новосибирске

15 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Роман Воронков (справа) и Андрей Барков / Фото организатора / bges.ru
Роман Воронков (справа) и Андрей Барков / Фото организатора / bges.ru

Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) и Барнаульская сетевая компания (БСК) инвестируют в обучение специалистов для работы с современными системами учета электроэнергии, сообщили в пресс-службе БГЭС.

Организации следят за новинками в области интеллектуальных систем, поскольку застройщики сдают объекты с оборудованием, обеспечивающим присоединение приборов учета к интеллектуальной системе учета (ИСУ). А потому ресурсовики обязаны уметь его обслужить: правильно производить настройки и при необходимости устранять неисправности.

Для этого начальник отдела интеллектуальных систем учета Роман Воронков и инженер службы автоматизированных информационно-измерительных систем Андрей Барков прошли обучение в новосибирской компании "Вега-Абсолют". Эта фирма разрабатывает базовые станции для присоединения к ИСУ и поставляет оборудование барнаульским застройщикам.

Фото организатора / bges.ru

Обучение проходило 4 и 5 марта в Новосибирске. Воронков и Барков познакомились с производственными мощностями "Вега-Абсолют" и увидели полный цикл работы ИСУ. После обучения они сдали тесты и получили сертификаты, подтверждающие их знания и умения в этой области.

Барнаул Энергетика

Комментарии 5

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Гость

11:00:38 15-03-2025

Всё понятно. Платить будем больше.

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......

11:04:31 15-03-2025

Много слов непонятных терминов.... А у меня в розетке 180вольт вместо 230...звонил вверх-вниз... направо-налево. Бесполезно...

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Гость

11:25:31 15-03-2025

Нет сомнений! В Н-ске всему научат: как настраивать оборудование работать в чью пользу, сами понимаете...

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dok_СФ

17:28:06 15-03-2025

"интеллектуального учета электроэнергии.. " - если на это надо дополнительно обучение проходить, то большие сомнения, что система интеллектуальная.

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Гость

19:20:30 15-03-2025

В итоге потребитель не будет знать, какие показания счётчика зафиксированы. Поэтому затем в квитанции можно будет написать всё, что угодно. И ни обосновать претензию, ни доказать ничего будет невозможно.

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