Энергетики Барнаула освоили новые технологии для интеллектуального учета электроэнергии
Специалисты прошли обучение в Новосибирске
15 марта 2025, 10:35, ИА Амител
Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) и Барнаульская сетевая компания (БСК) инвестируют в обучение специалистов для работы с современными системами учета электроэнергии, сообщили в пресс-службе БГЭС.
Организации следят за новинками в области интеллектуальных систем, поскольку застройщики сдают объекты с оборудованием, обеспечивающим присоединение приборов учета к интеллектуальной системе учета (ИСУ). А потому ресурсовики обязаны уметь его обслужить: правильно производить настройки и при необходимости устранять неисправности.
Для этого начальник отдела интеллектуальных систем учета Роман Воронков и инженер службы автоматизированных информационно-измерительных систем Андрей Барков прошли обучение в новосибирской компании "Вега-Абсолют". Эта фирма разрабатывает базовые станции для присоединения к ИСУ и поставляет оборудование барнаульским застройщикам.
Обучение проходило 4 и 5 марта в Новосибирске. Воронков и Барков познакомились с производственными мощностями "Вега-Абсолют" и увидели полный цикл работы ИСУ. После обучения они сдали тесты и получили сертификаты, подтверждающие их знания и умения в этой области.
11:00:38 15-03-2025
Всё понятно. Платить будем больше.
11:04:31 15-03-2025
Много слов непонятных терминов.... А у меня в розетке 180вольт вместо 230...звонил вверх-вниз... направо-налево. Бесполезно...
11:25:31 15-03-2025
Нет сомнений! В Н-ске всему научат: как настраивать оборудование работать в чью пользу, сами понимаете...
17:28:06 15-03-2025
"интеллектуального учета электроэнергии.. " - если на это надо дополнительно обучение проходить, то большие сомнения, что система интеллектуальная.
19:20:30 15-03-2025
В итоге потребитель не будет знать, какие показания счётчика зафиксированы. Поэтому затем в квитанции можно будет написать всё, что угодно. И ни обосновать претензию, ни доказать ничего будет невозможно.