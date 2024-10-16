Барнаульцев призвали пускать работников БГЭС в квартиры для установки умных счетчиков
Горожанам рассказали, как отличить специалиста Барнаульской горэлектросети от мошенника
16 октября 2024, 17:15, ИА Амител
Барнаульская горэлектросеть просит жителей города пускать к приборам учета специалистов предприятия, чтобы те установили умные счетчики. В пресс-службе БГЭС указали на рост числа случаев, когда жильцы многоквартирных домов всячески препятствуют представителям компании в проведении этих работ.
"Мы понимаем, что это связано с общей обеспокоенностью населения в контексте участившихся мошеннических схем. Однако есть важный маркер, который позволит отличить специалиста Барнаульской горэлектросети от мошенника: у представителей БГЭС при себе всегда есть удостоверение личности и оформленная должным образом доверенность от предприятия", – отметили в компании.
Барнаульцев просят при предъявлении этих документов обеспечить специалистам допуск к приборам учета и не препятствовать их работе.
Как отметили в БГЭС, в соответствии с постановлением правительства РФ № 890 от 19 июня 2020 года, устанавливаемые приборы учета должны быть присоединены к интеллектуальной системе учета электроэнергии. И Барнаульская горэлектросеть как раз и занимается реализацией требований этого постановления.
18:27:26 16-10-2024
у представителей БГЭС при себе всегда есть удостоверение личности и оформленная должным образом доверенность от предприятия/// при современном развитии печатного дела на западе, об этом даже смешно говорить
20:10:28 16-10-2024
Эти "умные счётчики" - очередная надуваловка и создание благоприятных условий для махинаторов, которые не преминут ими воспользоваться...
21:10:13 16-10-2024
Господа из гоэлро! Есть только одна схема по которой можно отличить мошенника. Это вариант А. Мне от вас что то надо, и я вас приглашал. Вариант В. Мне от вас ни чего не надо и идите лесом!
22:02:34 16-10-2024
Гость (21:10:13 16-10-2024) Господа из гоэлро! Есть только одна схема по которой можно о... НЕнене,есть еще вариант АВ, вам что- то надо вы нашли людей (это вариант А пока) но люди оказались из варианта В))).
08:22:47 17-10-2024
Ага, сейчас, ждем и тапки теряем............ идут они лесом
16:25:48 17-10-2024
удостоверение личности и оформленная должным образом доверенность от предприятия" -как я старушка 76 лет буду понимать, что доверенность верная? это же бред. Подделать это 3 часа и наврать это дело 30 секунд!! никто так вас никуда не пустит