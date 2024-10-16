Барнаульцев призвали пускать работников БГЭС в квартиры для установки умных счетчиков

Горожанам рассказали, как отличить специалиста Барнаульской горэлектросети от мошенника

16 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Счетчики / Источник фото: pxhere.com

Барнаульская горэлектросеть просит жителей города пускать к приборам учета специалистов предприятия, чтобы те установили умные счетчики. В пресс-службе БГЭС указали на рост числа случаев, когда жильцы многоквартирных домов всячески препятствуют представителям компании в проведении этих работ.

"Мы понимаем, что это связано с общей обеспокоенностью населения в контексте участившихся мошеннических схем. Однако есть важный маркер, который позволит отличить специалиста Барнаульской горэлектросети от мошенника: у представителей БГЭС при себе всегда есть удостоверение личности и оформленная должным образом доверенность от предприятия", – отметили в компании.

Барнаульцев просят при предъявлении этих документов обеспечить специалистам допуск к приборам учета и не препятствовать их работе.

Как отметили в БГЭС, в соответствии с постановлением правительства РФ № 890 от 19 июня 2020 года, устанавливаемые приборы учета должны быть присоединены к интеллектуальной системе учета электроэнергии. И Барнаульская горэлектросеть как раз и занимается реализацией требований этого постановления.