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Барнаульцев призвали пускать работников БГЭС в квартиры для установки умных счетчиков

Горожанам рассказали, как отличить специалиста Барнаульской горэлектросети от мошенника

16 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Счетчики / Источник фото: pxhere.com
Счетчики / Источник фото: pxhere.com

Барнаульская горэлектросеть просит жителей города пускать к приборам учета специалистов предприятия, чтобы те установили умные счетчики. В пресс-службе БГЭС указали на рост числа случаев, когда жильцы многоквартирных домов всячески препятствуют представителям компании в проведении этих работ.

"Мы понимаем, что это связано с общей обеспокоенностью населения в контексте участившихся мошеннических схем. Однако есть важный маркер, который позволит отличить специалиста Барнаульской горэлектросети от мошенника: у представителей БГЭС при себе всегда есть удостоверение личности и оформленная должным образом доверенность от предприятия", – отметили в компании.

Барнаульцев просят при предъявлении этих документов обеспечить специалистам допуск к приборам учета и не препятствовать их работе. 

Как отметили в БГЭС, в соответствии с постановлением правительства РФ № 890 от 19 июня 2020 года, устанавливаемые приборы учета должны быть присоединены к интеллектуальной системе учета электроэнергии. И Барнаульская горэлектросеть как раз и занимается реализацией требований этого постановления.

Барнаул БГЭС

Комментарии 6

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Гость

18:27:26 16-10-2024

у представителей БГЭС при себе всегда есть удостоверение личности и оформленная должным образом доверенность от предприятия/// при современном развитии печатного дела на западе, об этом даже смешно говорить

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Гость

20:10:28 16-10-2024

Эти "умные счётчики" - очередная надуваловка и создание благоприятных условий для махинаторов, которые не преминут ими воспользоваться...

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Гость

21:10:13 16-10-2024

Господа из гоэлро! Есть только одна схема по которой можно отличить мошенника. Это вариант А. Мне от вас что то надо, и я вас приглашал. Вариант В. Мне от вас ни чего не надо и идите лесом!

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гость

22:02:34 16-10-2024

Гость (21:10:13 16-10-2024) Господа из гоэлро! Есть только одна схема по которой можно о... НЕнене,есть еще вариант АВ, вам что- то надо вы нашли людей (это вариант А пока) но люди оказались из варианта В))).

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Гость

08:22:47 17-10-2024

Ага, сейчас, ждем и тапки теряем............ идут они лесом

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Гость

16:25:48 17-10-2024

удостоверение личности и оформленная должным образом доверенность от предприятия" -как я старушка 76 лет буду понимать, что доверенность верная? это же бред. Подделать это 3 часа и наврать это дело 30 секунд!! никто так вас никуда не пустит

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