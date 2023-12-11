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Энергетики объяснили, почему в Барнауле из-под земли идет пар в мороз

По словам специалистов СГК, это не говорит о наличии аварии

11 декабря 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

С приходом холодов жители Барнаула стали обращать внимание на то, как на улицах города "парит" земля. В СГК рассказали, почему этого не стоит бояться.

По словам специалистов, пар возникает из-за большой разницы в температурах над и под землей: в морозы вода в теплосетях может нагреваться до 120 градусов.

"Чем сильнее мороз, тем выше температура теплоносителя. И даже незначительное количество воды в канале разного происхождения или не просохший после ремонтов грунт — причина обильного парения", – подчеркнули в компании.

"Видели нашу конструкцию в виде паровоза на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Молодежной? Там расположена тепловая камера. Паровоз "работает" всю зиму и это не говорит об аварийной ситуации. Подобных тепловых камер в Барнауле еще сотни", – добавили специалисты.

Тем не менее теплосетевое подразделение СГК держит ситуацию на контроле и ежедневно следит за обстановкой на городских теплосетях.

Барнаул отопительный сезон

Комментарии 8

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Гость

17:11:44 11-12-2023

за такое парение этого объясняльщика надо туда засунуть пусть попарится. Скотина(эдакая), у тебя трава растет над теплотрассами в -25, а ты фуфло гонишь

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Гость

23:23:26 11-12-2023

Гость (17:11:44 11-12-2023) за такое парение этого объясняльщика надо туда засунуть пуст... Единственный город в Сибири, а может и в Росси, где зимой на теплотрассах трава зелёная. Теплоизоляция трасс хр..плохая, одним словом. А за потери тепла платим все мы.

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Гость

10:02:52 12-12-2023

Гость (23:23:26 11-12-2023) Единственный город в Сибири, а может и в Росси, где зимой на... В Уфе также было, но давно. Сейчас не знаю.

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Гость

18:05:10 11-12-2023

Это в аду черти сковородки греют...!

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Гость

09:44:35 12-12-2023

Гость (18:05:10 11-12-2023) Это в аду черти сковородки греют...!... Для энергетиков?)

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Урбанизко

10:40:54 12-12-2023

Гость (09:44:35 12-12-2023) Для энергетиков?)... им не сковородки, а не заизолированные трубы. как в лесу на южный трасса

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Гость

21:47:10 11-12-2023

да-да... Петра Сухова-Малахова каждый год тепловая камера, аж асфальт плавится)

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Урбанизко

10:39:45 12-12-2023

Плывун!

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