Энергетики объяснили, почему в Барнауле из-под земли идет пар в мороз
По словам специалистов СГК, это не говорит о наличии аварии
11 декабря 2023, 16:27, ИА Амител
С приходом холодов жители Барнаула стали обращать внимание на то, как на улицах города "парит" земля. В СГК рассказали, почему этого не стоит бояться.
По словам специалистов, пар возникает из-за большой разницы в температурах над и под землей: в морозы вода в теплосетях может нагреваться до 120 градусов.
"Чем сильнее мороз, тем выше температура теплоносителя. И даже незначительное количество воды в канале разного происхождения или не просохший после ремонтов грунт — причина обильного парения", – подчеркнули в компании.
"Видели нашу конструкцию в виде паровоза на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Молодежной? Там расположена тепловая камера. Паровоз "работает" всю зиму и это не говорит об аварийной ситуации. Подобных тепловых камер в Барнауле еще сотни", – добавили специалисты.
Тем не менее теплосетевое подразделение СГК держит ситуацию на контроле и ежедневно следит за обстановкой на городских теплосетях.
17:11:44 11-12-2023
за такое парение этого объясняльщика надо туда засунуть пусть попарится. Скотина(эдакая), у тебя трава растет над теплотрассами в -25, а ты фуфло гонишь
23:23:26 11-12-2023
Гость (17:11:44 11-12-2023) за такое парение этого объясняльщика надо туда засунуть пуст... Единственный город в Сибири, а может и в Росси, где зимой на теплотрассах трава зелёная. Теплоизоляция трасс хр..плохая, одним словом. А за потери тепла платим все мы.
10:02:52 12-12-2023
Гость (23:23:26 11-12-2023) Единственный город в Сибири, а может и в Росси, где зимой на... В Уфе также было, но давно. Сейчас не знаю.
18:05:10 11-12-2023
Это в аду черти сковородки греют...!
09:44:35 12-12-2023
Гость (18:05:10 11-12-2023) Это в аду черти сковородки греют...!... Для энергетиков?)
10:40:54 12-12-2023
Гость (09:44:35 12-12-2023) Для энергетиков?)... им не сковородки, а не заизолированные трубы. как в лесу на южный трасса
21:47:10 11-12-2023
да-да... Петра Сухова-Малахова каждый год тепловая камера, аж асфальт плавится)
10:39:45 12-12-2023
Плывун!