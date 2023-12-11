Энергетики объяснили, почему в Барнауле из-под земли идет пар в мороз

По словам специалистов СГК, это не говорит о наличии аварии

11 декабря 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: amic.ru

С приходом холодов жители Барнаула стали обращать внимание на то, как на улицах города "парит" земля. В СГК рассказали, почему этого не стоит бояться.

По словам специалистов, пар возникает из-за большой разницы в температурах над и под землей: в морозы вода в теплосетях может нагреваться до 120 градусов.

"Чем сильнее мороз, тем выше температура теплоносителя. И даже незначительное количество воды в канале разного происхождения или не просохший после ремонтов грунт — причина обильного парения", – подчеркнули в компании.

"Видели нашу конструкцию в виде паровоза на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Молодежной? Там расположена тепловая камера. Паровоз "работает" всю зиму и это не говорит об аварийной ситуации. Подобных тепловых камер в Барнауле еще сотни", – добавили специалисты.

Тем не менее теплосетевое подразделение СГК держит ситуацию на контроле и ежедневно следит за обстановкой на городских теплосетях.